Le Hezbollah au Liban a exprimé sa solidarité et ses plus sincères condoléances aux peuples syrien et turc, face à la grande calamité qui les a frappés à la suite du tremblement de terre dévastateur qui s’est produit à l’aube ce Lundi provoquant des milliers de victimes et de blessés dans les deux pays.

Le Hezbollah a appelé tous les gouvernements et les organisations internationales et humanitaires à prendre immédiatement l’initiative de prêter main-forte et assistance dans tous les domaines possibles, afin de secourir les personnes détenues sous les décombres, aider les blessés, récupérer les victimes et abriter les sans-abri, et mettre toutes les capacités disponibles pour atténuer les souffrances et les conditions difficiles que connaissent les pays à la suite de cette catastrophe.

Au cours de cette journée, un grand nombre de pays dans le monde ont offert leur aide à Ankara et à Damas, après le fort tremblement de terre qui a frappé le sud-est de la Turquie, sachant que ses secousses ont frappé le nord de la Syrie, coûtant la vie à des milliers de personnes.

Selon le dernier bilan officiel publié à ce jour, le nombre de victimes du tremblement de terre en Turquie a dépassé les 1 600 morts et plus de 11 000 personnes ont été blessées.

En Syrie, le bilan du séisme s’est élevé à plus de 1 000 morts et plus de 2 200 blessés, la plupart à Lattaquié, Alep, Hama et Tartous, mais ce bilan n’est pas définitif.

Source: Médias