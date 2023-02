Dans un discours depuis la capitale yéménite Sanaa, a l’occasion de la célébration du martyre du fondateur du mouvement Ansarullah, Hussein Badreddine al-Houthi, son fils et dirigeant actuel de l’organisation, sayed Abdel Malek a évoqué les maux causés par les Américains et les israéliens à la oumma islamique appelant leurs peuples à réagir.

Au début de son allocution le vendredi 17 février, sayed Badreddine a évoqué les souffrances subies par le peuple palestinien de la part des occupant israéliens et des normalisateurs arabes, assuré encore une fois être prêts à lui porter assistance.

Aux Palestiniens: nous Yéménites sommes prêts à vous aider

« Nous en tant que peuple yéménite sommes disposés à toutes les éventualités en Palestine. Nous sommes prêts à intervenir aux côtés de notre peuple palestinien compte tenu des évènements et des nécessités…

Le peuple palestinien souffre de l’escalade des attaques de l’ennemi et les affronte avec un sens aiguisé du sacrifice, avec fermeté et avec des opérations de martyre alarmantes de l’ennemi, alors que l’ennemi israélien insiste pour construire davantage de colonies, confisquant des terres des Palestiniens. Il les arrête par milliers, les torture les prisonniers. Il execute des violations quotidiennes contre la mosquée Al-Aqsa…

Celui qui collabore avec l’ennemi israélien est associé à la violation des droits du peuple palestinien… au moment où l’ennemi poursuit sans répit ses crimes contre le peuple palestinien, les normalisateurs s’attellent pour renforcer leurs liens avec lui. C’est une honte et une infraction au préceptes coraniques. L’entité sioniste est une entité temporaire qui va surement disparaitre. C’est une promesse coranique ».

Attaque culturelle contre la Oumma

Le numéro d’Ansarullah a mis en garde contre les stratagèmes des ennemis de la oumma , notamment des Etats-Unis, qui selon lui « pratiquent les formes les plus dangereuses de contre elle sur les plans culturel et intellectuel.

« Ils œuvrent pour que la question palestinienne soit éliminée des programmes scolaires, ils tiennent à supprimer tout ce qui pourrait sensibiliser la nation. Sous le titre de liberté d’expression, ils mettent au point des plans et des mécanismes systématiques pour altérer tous les sacro-saints islamiques, dont en tête la sainteté du Coran dans l’âme des musulmans. Les ennemis diffusent et soutiennent des appels et des doctrines non islamiques et favorisent la corruption… les ennemis de la nation encouragent la corruption morale et les crimes moraux, y compris l’adultère et la soi-disant homosexualité, et cherchent à faire pression sur les pays pour qu’ils les adoptent, et c’est l’un des pires crimes.

Les ennemis, en répandant ces crimes moraux, veulent profaner la société humaine pour qu’elle accepte tous leurs crimes et lui ôter les valeurs de fierté et de dignité. Les ennemis diffusent et soutiennent des appels et des doctrines non islamiques tels que les baha’i, Ahmadiyya et abrahamisme pour induire en erreur la communauté islamique.Les Américains et l’Occident font pression sur les régimes arabes et islamiques pour qu’ils modifient les lois dérivées de la Charia islamique afin de créer un environnement ouvert aux crimes sans aucune entrave.

« Les ennemis remettent en question nos convictions historiques, en particulier en ce qui concerne les Juifs et leurs antécédents criminels, et ils publient des études et des recherches qui ébranlent les convictions historiques et les sapent… les Émirats arabes unis ont introduit le soi-disant Holocauste dans leur programme…

Etablir des gouvernement fantoches

Sayed Houthi a fermement critique les efforts américains destinés à imposer leurs agentes à la tête du pouvoir dans les pays de la oumma.

« Les Américains et l’Occident occupent des pays et établissent des gouvernements fantoches pour abuser de tous ceux qui s’opposent à leur domination… Les ennemis de la nation créent des crises politiques sans répit, et les investissent afin que notre peuple soit toujours préoccupé par un conflit permanent et pour le détourner de se consacrer à sa Renaissance et sa construction. Les Américains imposent des agents et des gens ignorants au peuple et (les placent) dans les principaux artères et institutions de l’État pour leur nuire gravement…

« Le peuple palestinien vit au quotidien une grande oppression, les crimes, les séquestrations, la destruction de ses maisons et l’occupation de ses territoires. … Les Américains s’emploient pour semer la discorde entre les pays de la région en attisant les différences religieuses et régionales et font travailleur leurs tribunes médiatiques pour que cette discorde se répand au sein des peuples… Les Américains emploient des organisations internationales pour nuire aux pays de la région sous couverture internationale, comme le Conseil de sécurité et les Nations Unies. Les Nations Unies et le Conseil de sécurité ne soutiennent pas les peuples de notre oumma et toutes leurs positions sont biaisées en faveur des ennemis… Les Etats-Unis cultivent des agents pour déstabiliser la sécurité et la stabilité des États et imposer des bases militaires dans nos pays pour y contrôler directement la situation… les Américains utilisent les sociétés de sécurité et les armées de mercenaires et d’agents pour attaquer les peuples, ils ont assassiné des milliers de scientifiques et d’universitaires dans le domaine de la fabrication en Iran, en Irak et dans de nombreux pays.

Les raisons ces attaques américaines contre la oumma

« Les Américains tiennent à ce que notre nation ne possède pas les connaissances qui contribuent à sa renaissance, et ils sèment des agents pour attirer les intelligences de notre nation afin qu’ils travaillent pour eux, ils s’attellent également pour détruire les capacités défensives de nos pays, comme cela s’est produit au Yémen avant la Révolution du 21 septembre… Les Américains s’efforcent de frapper les projets de Renaissance de notre oumma, a l’instar de leur guerre contre le projet coranique, contre le Liban, la Palestine, l’Irak, la Syrie et l’Iran, et ils soutiennent également les régimes dictatoriaux qui oppriment leur peuple, tels que les régimes saoudien, émirati et le Al Khalifa à Bahreïn.

Les Américains utilisent le dollar pour contrôler les richesses des peuples et frapper leurs monnaies

Les ennemis tentent de priver nos pays de leurs importantes richesses… Ils veulent rendre légitime la guerre économique par le biais de nombreuses institutions monétaires internationales par lesquelles ils imposent des politiques injustes qui entraînent une forte inflation.

Les Américains tiennent au dollar pour s’emparer des richesses des peuples, pour frapper leurs monnaies locales, et affaiblir leur situation économique. L’Arabie saoudite et les pays du Golfe les ont servis en liant le dollar au pétrole pour l’imposer comme monnaie mondiale…

Le blocus est une punition collective pour le peuple, il affecte tout le monde, complique la situation sociale et constitue le plus grand crime contre les communautés…

Les Américains et l’Occident veulent que les marchés arabes et islamiques restent ouverts aux produits américains et israéliens, ce qui devrait être notre boycottés chez nous…

Les USA, les plus grands offenseurs des femmes

« « Les Américains, les Israéliens et l’Occident sont les plus grands offenseurs des femmes et de leur dignité humaine

Les Américains sont les plus grands tueurs de femmes, en témoigne leur bilan d’avoir tué des millions de femmes… les meurtres des femmes continue en Palestine aux mains de l’ennemi israélien, les femmes palestiniennes souffrent de toutes les formes d’abus au quotidien et nous n’entendons aucun discours sur leurs droits.

Les Américains, les Israéliens et l’Occident sont les plus grands offenseurs des femmes et de sa dignité humaine, ils commettent les plus grands crimes contre elles… Les Américains pratiquent la traite des êtres humains, en particulier des femmes, ils font la traite des femmes, que ce soit pour leur exploitation sexuelle, la prostitution, etc…

L’une des formes les plus importantes du mépris pour les femmes parmi les Américains est leur quête de corrompre les femmes et leur effort pour affaiblir la structure familiale…

Il faut agir. Comment affronter ces menaces

Face à l’attaque qui nous vise dans notre liberté, notre religion, notre indépendance et toutes les sphères de notre vie, le choix de certains est de garder le silence… Le choix de garder le silence n’est pas basé sur le Coran ou la nature humaine, mais exprime seulement un esprit défaitiste. Le silence poussera les ennemis à obtenir davantage de concessions. Ils ne s’arrêteront pas tant que nous n’aurons pas bougé.

« Le chef martyr Hussein Badreddine Al-Houthi a décidé d’agir et de changer la méthode dominante qui consistait à suivre (passivement) les informations rapportant les destructions subies par notre oumma, les tueries contre notre peuple et le attaques contre nos lieux saints sans aucune réaction responsable.

Face à l’attaque qui nous vise, dans notre liberté, notre religion, notre indépendance et tous les domaines de notre vie, le choix de certains était de garder le silence. Le commandant martyr est venu dire dans son appel que nous parlons avec l’esprit de ceux qui comprennent qu’ils font partie de ce conflit.

Le chef martyr est venu dire que nous devons parler dans un esprit responsable, afin de dégager une vision et une position, communes, ce qui fait énormément défaut à notre oumma… L’étape dans laquelle nous nous contentons de suivre passivement les nouvelles des attaques perpétrées contre notre nation est révolu, nous pouvons passer à l’étape d’assumer nos responsabilités et de faire face aux menaces qui nous visent… Depuis le début du mouvement du chef martyr, le processus de lutte contre lui a commencé, alors que les gens devaient se taire et laisser la place aux ennemis et leurs agents.

S’adressant aux forces de la Coalition arabe contre le Yémen :

« Nous avertissons et conseillons ensemble les pays d’agression, notre patience s’épuisera s’ils ne prennent pas l’initiative d’une entente sérieuse et pratique dans le dossier humanitaire. Nous n’accepterons pas de priver notre peuple de ses richesses nationales dans les échéances liées aux salaires et aux services publics. Le temps risque de s’écouler et nous pourrions revenir à des options pressantes pour obtenir le droit de notre peuple à sa richesse…

Dans les négociations, nous n’accepterons pas de renoncer aux exploits et aux gains de notre peuple en matière de liberté, d’indépendance et de dignité. Ce sont des lignes rouges que nous ne pouvons pas franchir… La voie de tout dialogue ou accord doit conduire au retrait des forces d’occupation et empêcher toute ingérence dans nos affaires intérieures. Notre liberté est un principe de notre religion. S’ils veulent la paix, son chemin est clair, et sa clé est le dossier humanitaire et son objectif est de mettre fin à l’agression, au siège et à l’occupation

Nous alertons notre peuple sur l’importance de rester vigilants et disponibles face à toutes les possibilités, y compris la reprise de la guerre et de l’escalade à tout moment. »

Source: Médias