Quatre objets volants non identifiés (OVNI) qui survolaient l’Amérique du Nord ont été abattus ces derniers jours, a fait savoir la BBC qui rapporte que dimanche 12 février, les États-Unis ont annoncé avoir abattu le quatrième objet près du lac Huron, à la frontière avec le Canada. Sur l’ordre du président américain, Joe Biden.

Le Commandant du Commandement de la Défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) et du Commandement du Nord des États-Unis, le général Glen VanHerck, a décrit l’objet comme étant sans pilote, de forme octogonale et non comme une menace militaire, selon BBC.

Alors que le premier est le ballon chinois, les trois autres sont d’origine encore inconnue. Le deuxième, abattu le 10 février au nord de l’Alaska, n’avait aucun système de propulsion ou de contrôle, selon les responsables. Le troisième objet aérien qui volait à haute altitude » au-dessus du territoire canadien du Yukon, à environ 100 milles de la frontière américaine a été décrit comme cylindrique et plus petit que le premier ballon.

Objets extraterrestres?

Toutefois, le général Glen VanHerck, a refusé d’exclure toute source potentielle des objets non identifiés abattus par les forces américaines, y compris les extraterrestres. “Je vais laisser la communauté du renseignement et la communauté du contre-espionnage comprendre cela. Je n’ai rien exclu”, a-t-il déclaré. Sachant qu’aux États-Unis, l’imaginaire populaire croit aux engins-extraterrestres.

Mais la secrétaire aux communications du gouvernement, Karine Jean-Pierre, n’a pas tardé à faire son apparition, pour assurer qu’il n’y avait aucune indication que les objets étaient d’origine extraterrestre.

Elle a provoqué les rires de nombreux journalistes lorsqu’elle a déclaré qu’elle aimait le film ET – L’extra-terrestre, mais a voulu assurer la population américaine qu’il n’y a aucune indication d’êtres venant d’autres planètes vers la Terre.

Mais selon Edward Snowden, lanceur d’alerte et ancien employé de la CIA, et réfugié en Russie depuis 2013, les rumeurs faisant état d’une origine extraterrestre des objets volant abattus par l’armée américaine ont un but précis.

Selon ses dires, rapporte l’agence russe Sputnik, cette panique viserait à détourner l’attention des médias après l’article de Seymour Hersh, journaliste américain lauréat du prix Pulitzer, sur l’implication de l’OTAN dans l’explosion des Nord Stream.

Sur son compte Twitter, Edward Snowden estime que les objets volants abattus « ne sont pas extraterrestres » :

« C’est juste une vieille panique artificielle, une nuisance attrayante garantissant que les journalistes de la natsec [sécurité nationale] sont affectés à enquêter sur des conneries de ballons plutôt que sur des budgets ou des attentats à la bombe (de type Nord Stream). »

Enquête sur les Nord Stream

Début février, le journaliste américain Seymour Hersh, réputé pour ses nombreuses enquêtes et titulaire du Prix Pulitzer, a annoncé que des plongeurs de la marine américaine avaient posé en juin dernier des explosifs sur les gazoducs Nord Stream. Ensuite, ces explosifs auraient été activés par l’armée norvégienne.

D’après lui, le sabotage a été précédé par « plus de neuf mois de débats très secrets au sein de la communauté de la sécurité nationale » sur « la meilleure façon » d’atteindre l’objectif.

Les explosions ont eu lieu le 26 septembre sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2, dans les zones économiques exclusives de la Suède et du Danemark. Ils ont endommagé une conduite du Nord Stream 2 et deux du Nord Stream 1 et entraîné une fuite massive de gaz.

Vladimir Poutine les a qualifiés d’actes « terroristes » et a tenu l’Occident pour responsable. La Russie n’a pas été autorisée à enquêter.

Source: Divers