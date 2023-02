Le principal acquis de la visite du président iranien, Ebrahim Raïssi à Pékin va bien au-delà de la signature de 20 accords de coopération bilatéraux. Il s’agit d’un point d’inflexion crucial dans un processus historique intéressant, complexe, qui dure depuis des décennies : l’intégration de l’Eurasie.

Rien d’étonnant à ce que le président Raïssi, accueilli à l’Université de Pékin avant de recevoir le titre de professeur émérite, ait souligné « qu’un nouvel ordre mondial se forme et prend la place de l’ancien », caractérisé par « un réel multilatéralisme, une synergie maximale, la solidarité et la dissociation des unilatéralismes ».

Et l’épicentre du nouvel ordre mondial, a-t-il affirmé, est l’Asie.

Il était assez encourageant de voir le président iranien faire l’éloge de l’ancienne route de la Soie, non seulement en termes de commerce, mais aussi en tant que « lien culturel » et «reliant différentes sociétés à travers l’histoire ».

Raïssi aurait pu parler de la Perse sassanide, dont l’empire s’étendait de la Mésopotamie à l’Asie centrale, et fut la grande puissance commerciale intermédiaire de la route de la Soie pendant des siècles entre la Chine et l’Europe.

C’est comme s’il corroborait la notion célèbre du président chinois Xi Jinping d’« échanges entre les peuples » appliquée aux nouvelles routes de la Soie.

Et puis le président Raïssi a évoqué le lien historique incontournable : il a abordé l’initiative Ceinture et Route (BRI), dont l’Iran est un partenaire clé.

Tout cela énonce la pleine reconnexion de l’Iran avec l’Asie – après ces années sans doute gaspillées à essayer une entente cordiale avec l’Occident collectif. Cela a été symbolisé par le sort du Plan global d’action commun (PGAC), ou l’accord sur le nucléaire iranien : négocié, unilatéralement enterré puis, l’année dernière, pratiquement condamné à tout prix.

On peut affirmer qu’après la Révolution islamique d’il y a 44 ans, un « pivot vers l’Est » naissant s’est toujours caché derrière la stratégie officielle du gouvernement « Ni Est ni Ouest ».

À partir des années 1990, cela est progressivement entré en pleine synchronisation avec la politique officielle de la « porte ouverte » de la Chine.

Après le début du millénaire, Pékin et Téhéran sont de plus en plus synchronisés. La BRI, la percée géopolitique et géoéconomique majeure, a été proposée en 2013, en Asie centrale et en Asie du Sud-Est.

Puis, en 2016, le président Xi s’est rendu en Iran, ce qui a conduit à la signature de plusieurs protocoles d’accord et récemment du vaste accord stratégique global de 25 ans – consolidant l’Iran en tant qu’acteur clé de la BRI.

Accélérer tous les vecteurs clés

En pratique, la visite de Raïssi à Pékin a été conçue pour accélérer toutes sortes de vecteurs de la coopération économique irano-chinoise – des investissements cruciaux dans le secteur de l’énergie (pétrole, gaz, industrie pétrochimique, pipelines) au secteur bancaire, Pékin s’étant engagé à faire avancer les réformes de modernisation dans le secteur bancaire iranien et les banques chinoises ouvrent des succursales à travers l’Iran.

Les entreprises chinoises sont peut-être sur le point d’entrer sur les marchés émergents de l’immobilier commercial et privé iranien et investiront dans les technologies de pointe, la robotique et l’intelligence artificielle dans tout le spectre industriel.

Des stratégies sophistiquées pour contourner les sanctions unilatérales et sévères américaines seront au centre des préoccupations à chaque étape des relations sino-iraniennes.

Le troc fait certainement partie du tableau lorsqu’il s’agit d’échanger des contrats pétro-gaziers iraniens contre des contrats industriels et d’infrastructure chinois.

Il est tout à fait possible que le fonds souverain de l’Iran – le Fonds national de développement de l’Iran – avec des avoirs estimés à 90 milliards de dollars, soit en mesure de financer des projets industriels et d’infrastructure stratégiques.

D’autres partenaires financiers internationaux pourraient prendre la forme de la Banque asiatique de développement des infrastructures (BAII) et de la Nouvelle banque de développement (NBD) – la banque des BRICS, dès que l’Iran sera accepté comme membre des BRICS+ : cela pourrait être décidé en août prochain lors du sommet du Sud Afrique.

L’énergie est au cœur du partenariat stratégique. La Société nationale du pétrole de Chine chinois s’est retirée d’un accord pour développer la phase 11 du champ gazier iranien de South Pars, adjacent à la section du Qatar. Pourtant la Société nationale du pétrole de Chine chinois peut toujours revenir pour d’autres projets. La phase 11 est actuellement développée par la société énergétique iranienne Petropars.

Les accords énergétiques – pétrole, gaz, industrie pétrochimique, énergies renouvelables – vont exploser dans ce que j’ai appelé le Pipelineistan au début des années 2000.

Les entreprises chinoises feront certainement partie des nouveaux oléoducs et gazoducs se connectant aux réseaux de pipelines iraniens existants et configurant de nouveaux corridors de pipelines.

Le Pipelineistan déjà établi comprend le pipeline Asie centrale-Chine, qui se connecte au réseau de pipelines ouest-est de la Chine, sur près de 7000 km du Turkménistan à la côte est de la Chine ; et l’oléoduc Tabriz-Ankara (2577 km, du nord-ouest de l’Iran à la capitale turque).

Ensuite, il y a l’une des grandes sagas du Pipelineistan : le gazoduc IP (Iran-Pakistan), anciennement connu sous le nom de Peace Pipeline, de South Pars à Karachi.

Les Américains ont tout fait dans le livre – et hors des livres – pour le bloquer, le retarder ou même le tuer. Mais IP a refusé de mourir ; et le partenariat stratégique Chine-Iran pourrait enfin y arriver.

Une nouvelle architecture géostratégique

On peut dire que le nœud central du partenariat stratégique Chine-Iran est la configuration d’une architecture économique géostratégique complexe : reliant le corridor économique Chine-Pakistan (CECP), le fleuron de la BRI, à un corridor à deux volets centré sur l’Iran.

Cela prendra la forme d’un corridor Chine-Afghanistan-Iran et d’un corridor Chine-Asie centrale-Iran, formant ainsi ce que l’on pourrait appeler un corridor économique géostratégique Chine-Iran.

Pékin et Téhéran, désormais surmultipliés et n’ayant pas de temps à perdre, peuvent faire face à toutes sortes de défis – et de menaces – de la part de l’Hégémon ; mais leur accord stratégique de 25 ans honore des civilisations commerciales/marchandes historiquement puissantes, désormais équipées de bases manufacturières/industrielles substantielles et d’une tradition sérieuse d’innovation scientifique de pointe.

La possibilité sérieuse que la Chine et l’Iran configurent enfin ce qui sera un tout nouvel espace économique stratégique élargi, de l’Asie de l’Est à l’Asie de l’Ouest, au cœur de la multipolarité du XXIe siècle, est un tour de force géopolitique.

Non seulement cela annulera complètement l’obsession des sanctions américaines ; il dirigera les prochaines étapes du développement économique dont l’Iran a tant besoin vers l’Est, et il stimulera tout l’espace géoéconomique de la Chine à l’Iran et à tous les autres.

Tout ce processus – déjà en cours – est à bien des égards une conséquence directe de la guerre par procuration de l’Empire « jusqu’au dernier Ukrainien » contre la Russie.

L’Ukraine en tant que chair à canon est enracinée dans la théorie du cœur de Mackinder : le contrôle du monde appartient à la nation qui contrôle la masse terrestre eurasienne.

C’était derrière la Première Guerre mondiale, où l’Allemagne éliminant la Russie a fait craindre aux Anglo-Saxons que si l’Allemagne éliminait la France, elle contrôlerait la masse terrestre eurasienne.

La Seconde Guerre mondiale a été conçue contre l’Allemagne et le Japon formant un axe pour contrôler l’Europe, la Russie et la Chine.

La troisième guerre mondiale actuelle et potentielle a été conçue par l’Hégémon pour rompre une alliance amicale entre l’Allemagne, la Russie et la Chine – avec l’Iran comme partenaire privilégié au Moyen-Orient.

Tout cela montre que les États-Unis tentent de briser l’intégration eurasiatique.

Il n’est donc pas étonnant que les trois principales « menaces » existentielles à l’oligarchie américaine qui dicte « l’ordre international fondé sur des règles » soient les trois souverains : la Chine, la Russie et l’Iran.

Par Pepe Escobar

Source : Press TV