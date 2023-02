Le Président ukrainien ne cesse de solliciter des armes aux États-Unis. L’occasion lui a été donnée cette fois par le déplacement à Kiev d’un petit groupe de membres républicains de la Chambre des représentants, qui a eu lieu au lendemain du passage en Ukraine de Joe Biden lundi 20 février.

Des avions et missiles sur la liste

« Zelensky, qui a rencontré le président du comité des Affaires étrangères de la Chambre, Michael McCaul, et quatre autres membres républicains de la Chambre, leur a déclaré qu’il prévoyait de leur envoyer une liste d’armes, qui comprend des avions de chasse F-16, qu’il juge nécessaires pour accélérer la fin de la guerre contre la Russie », rapporte CNN en se référant à des sources familières avec la réunion.

Outre les avions, l’Ukraine demande aux États-Unis des missiles à longue portée ATACMS sur la liste remise à la délégation.

« Nous avons eu une réunion très productive avec le président Zelensky. Nous avons parlé principalement de ses besoins pour pouvoir gagner cette guerre. Et il fournit à notre délégation la liste des armes dont l’Ukraine a besoin pour gagner », a indiqué M.McCaul.

Il a cependant déclaré à la presse à Kiev que l’administration Biden et le Conseil de sécurité nationale étaient toujours divisés sur la question de savoir « à quelle vitesse et quelles armes » envoyer.

« Mais je constate un élan croissant vers l’arrivée de l’artillerie et des avions. »

Zelensky menace les USA de perte d’influence

Le dirigeant ukrainien menace les États-Unis de perte d’influence dans le monde s’ils cessaient de soutenir Kiev.

S’ils stoppent de financer l’effort de guerre, les États-Unis « perdront la position de leader dont ils jouissent dans le monde », a-t-il déclaré vendredi à un journaliste qui lui demandait ce qu’il dirait au « nombre croissant d’Américains » qui pensent que leur pays donne trop d’argent à l’Ukraine.

77,5 milliards de $

Depuis le mois de janvier 2022, les dépenses américaines cumulées d’aide à l’Ukraine ont atteint 77,5 milliards de dollars, à en croire les calculs du journal américain The Hill.

Sur cette somme, l’assistance militaire a coûté à Washington 29,3 milliards de dollars, précise le journal en présentant la liste d’armes livrées à Kiev et le prix approximatif de certaines d’entre elles, comme les lance-roquettes multiples HIMARS. Les États-Unis en ont fourni une vingtaine, à 4 millions de dollars l’unité.

En outre, 45 milliards de dollars ont été alloués sous forme de fonds d’urgence supplémentaires pour renforcer « la sécurité globale de l’Ukraine, la reprise économique, la sécurité énergétique et la capacité à faire face à la crise humanitaire en cours ».

Par ailleurs, 1,9 milliard de dollars apparaissent sur cette liste en tant que crédits pour l’aide humanitaire aux réfugiés à l’intérieur et à l’extérieur de l’Ukraine.

Source: Avec Sputnik