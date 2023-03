Les Etats-Unis ont approuvé la vente à Taïwan pour 619 millions de dollars de munitions à destination de ses avions de chasse F-16, a annoncé le mercredi 1er mars le Pentagone.

Cette vente, qui risque de froisser Pékin, comprend 100 missiles anti-radar à grande vitesse (HARM) AGM-88B, 200 missiles air-air de moyenne portée avancés (AMRAAM) AIM-120C-8, ainsi que des lanceurs et des missiles factices d’exercice.

La vente renforcera la « capacité de Taïwan à assurer la défense de son espace aérien, la sécurité régionale et l’interopérabilité avec les Etats-Unis », a affirmé le Pentagone.

Elle intervient au moment où les tensions entre Washington et Pékin sont au plus haut, notamment au sujet de Taïwan que la Chine menace de prendre un jour par la force, car considérant l’île comme faisant partie de son territoire.

Le département d’Etat américain a indiqué séparément que la vente d’armes annoncée par le Pentagone était conforme aux positions traditionnelles des Etats-Unis à l’égard de Pékin et de Taipei.

« Le soutien des Etats-Unis à Taïwan et les mesures prises par ce pays pour renforcer ses capacités d’autodéfense contribuent au maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan et dans la région », a estimé le département d’Etat.

Le gouvernement taïwanais a salué cette première vente d’armes annoncée par les Etats-Unis cette année, et la neuvième sous le président Joe Biden.