Le commandant de la Force navale du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), le contre-amiral Alireza Tangsiri, a déclaré dans une interview avec la chaine iranienne arabophone AlAlam que les Américains ont réduit le nombre de leurs navires déployés dans la zone du golfe Persique : « Le commandant de la Ve flotte de l’US Navy, a annoncé officiellement que nous avions amené un porte-avions et des installations lourdes dans le golfe Persique pour effrayer les Iraniens, mais nous avons découvert que les vedettes du CGRI se moquent de nous. »

« Il va de soi que les forces américaines ne pourront pas rester longtemps dans la région, étant donné les frais qu’ils ont subis, puisque la région du golfe Persique appartient à la République islamique d’Iran et à ses voisins méridionaux. Les étrangers n’ont aucune place dans la région tout comme l’a dit le Leader de la Révolution islamique », a réitéré le contre-amiral Tangsiri.

Le commandant de la Force navale du CGRI a fait savoir qu’il n’y avait pas eu récemment d’affrontements entre les forces iraniennes et américaines, mais que l’Iran avait une présence puissante dans la région.

Dans une autre partie de ses propos, le contre-amiral Tangsiri a précisé : « Depuis la victoire de la Révolution islamique, il y a 44 ans, l’Iran n’a attaqué aucun pays, mais il a toujours adopté une stratégie défensive. Par contre, les pays occidentaux et les sionistes ne cessent de montrer leurs griffes à la nation iranienne. »

Plus loin dans ses propos, le haut militaire affirme que les exercices menés par les forces des pays de la région ne sont pas une menace pour l’Iran, mais qu’ils nous amènent certes à conforter notre préparation à la guerre.

Et d’avertir que l’Iran donnera une réponse ferme à tout pays qui entend troubler ses intérêts.

La vitesse des navires iraniens est trois fois plus rapide que celle des navires US dans la région

Le commandant de la marine du CGRI a rappelé : « Ces trois dernières années, 6 équipements marins ont rejoint la flotte navale du CGRI qui est à présent munie de 650 lanceurs de missiles, lance-roquettes et lance-torpilles et d’autres navires. Notre fierté est que nous fabriquons des armes, entièrement à l’intérieur du pays. Par ailleurs, nous avons augmenté la vitesse des navires à 75 nœuds et 90 nœuds, vitesse qui atteindra 110 nœuds, ce qui signifie que les navires iraniens sont trois fois plus rapides que les navires américains dans la région. »

« Nous sommes fiers de construire divers drones de surface navals au sein du ministère de la Défense et de la marine du CGRI, ainsi que des missiles à portées multiples, y compris la vedette de type Ashura d’une longueur de 8 mètres et équipée des missiles », s’est-il félicité.

Le commandant de la marine du CGRI a fait ces remarques, alors que les États-Unis et leurs partenaires mènent l’exercice maritime international IMX dans le golfe Persique, la mer d’Oman, le golfe d’Oman, la mer Rouge, l’Océan Indien, et les régions côtières de l’Afrique de l’Est.

Concernant cet exercice, le ministre de la Défense, Mohammad Reza Ashtiani, a déclaré le mercredi 1er mars : « Il y a plusieurs raisons de tenir un tel exercice : l’une est la préparation et l’autre consiste à donner le moral à leurs forces, mais les forces armées du pays [Iran] sont toujours vigilantes et en pleine préparation. »

« Nous organisons de nombreux exercices dans notre propre pays et orchestrons également des manœuvres militaires avec d’autres pays et cette question est suivie en permanence », a déclaré le ministre de la Défense.

Il convient de noter que les forces armées iraniennes ont lancé mardi 28 février à l’aube un exercice militaire à grande échelle impliquant les systèmes de missiles de défense aérienne, les radars, les dispositifs de guerre électronique, les systèmes de communication et un réseau intégré de défense aérienne développés par le pays.

Source: Avec PressTV