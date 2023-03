Le porte-parole de la diplomatie iranienne a condamné les propos anti-iraniens de la ministre allemande des Affaires étrangères à Bagdad, l’appelant à s’excuser du comportement honteux de l’ancien gouvernement allemand envers les nations iranienne et irakienne.

Nasser Kanaani, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a condamné, ce mercredi 8 mars, les propos interventionnistes et anti-iraniens de la chef de la diplomatie allemande Annalena Baerbock, qui a accusé l’Iran d’avoir mené des frappes de missiles à l’extérieur de ses frontières. « Ces attaques mettent en péril aussi bien les civils que la stabilité de la région », a prétendu la ministre allemande.

En réaction, M. Kanaani a répondu : « Au lieu de formuler des accusations sans fondement à l’encontre de l’Iran pour cacher les crimes de l’ancien gouvernement allemand, qui a soutenu le régime de Saddam et lui a fourni des armes chimiques pour les utiliser contre les militaires et les civils sans défense iraniens et irakiens, l’on s’attendait à ce que la ministre allemande des Affaires étrangères s’excuse, avant tout, de l’approche honteuse passée du gouvernement allemand envers les peuples iranien et irakien. »

Rappelant le rôle indéniable de l’Iran dans le soutien à la cohésion et l’unité de l’Irak et le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du pays arabe, M. Kanaani a ajouté : « Malheureusement, un nombre considérable de groupes terroristes et séparatistes dont les mains sont entachées du sang des civils iraniens et irakiens, se sont réfugiés en Allemagne. »

Selon ce dernier, les déclarations de la ministre allemande des Affaires étrangères à l’encontre de l’Iran, tenues lors de sa visite à Bagdad, sont un signe de soutien du gouvernement de Berlin aux terroristes armés et séparatistes et s’inscrivent dans le cadre de ses tentatives infructueuses visant à porter atteinte aux relations entre les deux pays voisins que sont l’Iran et l’Irak.

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a en outre recommandé à l’Allemagne de tirer des leçons de l’histoire, sans manquer de dire que « les gouvernements et les nations de la région n’oublieront jamais l’attitude de certains pays occidentaux, dont l’Allemagne, qui ont soutenu le bellicisme et les dictateurs bellicistes ».

Il est à noter que depuis le début des émeutes en Iran, la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock et le gouvernement du pays européen ont accompagné et soutenu les émeutiers, et pire encore, ils ont parrainé une résolution au Conseil des droits de l’homme des Nations unies ainsi que des sanctions contre des institutions et des autorités iraniennes.

À la suite de l’empoisonnement dans des écoles en Iran, Baerbock a tenu des propos interventionnistes, qui se sont heurtés à la vive réaction de Nasser Kanaani : « Parmi les vérités amères qui doivent encore être clarifiées figurent les empoisonnements chimiques par les gaz toxiques allemands pendant la guerre imposée par Saddam à l’Iran, dont le gouvernement allemand est responsable. Madame la Ministre, cette mesure destructrice fait l’objet d’une enquête. Le gouvernement iranien est très sérieux dans l’identification des criminels et l’éradication de ce problème. Nous ne permettrons pas que les enjeux politiques créent de l’insécurité pour les écolières iraniennes. »

Source: Press TV