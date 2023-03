Le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Mohammad Reza Ashtiani, a inauguré la chaîne de production de l’avion d’entraînement iranien Yassin, qui pourra également être chargé de l’appui aérien rapproché (CAS).

« L’une de nos principales préoccupations est la formation de pilotes de chasse, et pour ce faire, nous avons besoin d’avions d’entraînement de différentes classes », a déclaré le général de brigade Ashtani lors d’une cérémonie à Téhéran, samedi 11 mars.

Le dévoilement de l’avion d’entraînement Yasin remonte au 17 octobre 2019. Il a été conçu par l’Organisation des industries de l’aviation iranienne (IAIO). Son deuxième prototype a été dévoilé ce samedi.

Selon le ministre de la Défense, Yassin a été entièrement fabriqué en Iran. Il peut être utilisé pour l’appui aérien rapproché (CAS) d’avions militaires.

Le général Ashtiani a assuré qu’il pouvait être efficace pour diminuer la durée et améliorer la qualité de l’entraînement.

Le commandant de l’armée de l’air de la République islamique d’Iran, le général de brigade Hamid Vahedi, a également déclaré : « Auparavant, nos pilotes de chasse étaient entraînés à l’étranger. Le premier secteur à avoir été touché par les sanctions est l’industrie aérienne, ce qui a causé de nombreux problèmes pour les formations.

« Ce nouvel avion permettra de réduire la durée des formations et les rendra plus efficaces », a-t-il précisé.

La nouvelle version du jet d’entraînement Yassin qui a été dévoilée samedi 11 mars, est plus performante sue le plan technique. Son premier prototype avait été présenté le 17 octobre 2019 dans la base aérienne de Shahid Noje située dans la province de Hamadan.

Yassin est désormais équipé d’un siège éjectable, d’une avionique, d’un moteur et d’un train d’atterrissage. Le radar météorologique aéroporté installé sur son radôme a été fabriqué par des entreprises du savoir iranien. Il pèse 5,5 tonnes et est capable de voler jusqu’à 1 200 kilomètres. La conception de ses ailes lui permet d’atterrir et de décoller à une vitesse d’au moins 200 kilomètres à l’heure.

Ces dernières années, l’industrie aérospatiale iranienne a fait des progrès considérables malgré les régimes de sanctions consécutifs. Elle a contribué à la fabrication d’une large gamme d’équipements, rendant ainsi les forces armées autosuffisantes.

Téhéran privilégie le renforcement de ses capacités militaires, y compris sa puissance de missiles, qui sont entièrement destinés à la défense. Les questions de défense et du programme balistique iranien ne sont en aucun cas négociables, estime le gouvernement.

Le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Ali Khamenei, a appelé à plusieurs reprises à œuvrer pour le maintien et le renforcement de la défense de l’Iran.

Source: Press TV