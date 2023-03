En plein jour et à la manière des gangs mafieux, l’armée d’occupation israélienne a mené, le jeudi 16 mars, une opération militaire dans le centre-ville de Jénine, au cours de laquelle quatre Palestiniens sont tombés en martyr, dont deux chefs des brigades AlQassam » et des Brigades AlQuds.

Les forces spéciales israéliennes, à bord de deux voitures civiles Skoda, ont attaqué les deux jeunes hommes dans le centre-ville qui était bondé.

عملية اغتيال الشبان وسط مدينة جنين من قبل وحدات خاصة اسرائيلية. pic.twitter.com/Npc3IzUnhl — Hisham Abu Shaqrah | هشام أبو شقرة (@HShaqrah) March 16, 2023

Les forces spéciales ont exécuté de distance zéro Nidal Khazem, le chef des brigades AlQuds, affiliées au mouvement du Jihad islamique, et Youssef Shreim, le chef des brigades AlQassam (Hamas) à Jénine, ainsi que l’adolescent Omar Awadin, qui se trouvait sur le lieu du drame.

Des témoins ont rapporté que les jeunes résistants se trouvaient dans le marché, pour acheter des vêtements et se raser, quand ils étaient pris pour cible.

Des affrontements armés ont alors éclaté entre les forces d’occupation israéliennes et des jeunes palestiniens, a rapporté PalToday.

Le ministère palestinien de la Santé a précisé que quatre Palestiniens sont tombés en martyr et 18 autres ont été blessés, dont 4 grièvement atteints, pendant l’agression israélienne contre Jénine.

Les martyrs sont : Youssef Shreim (29 ans), Nidal Amin Khazem (28 ans), Omar Awadin (16 ans) et Louay Al-Zaghir (37 ans).

En réaction, le Jihad islamique en Palestine a affirmé que l’assassinat de deux dirigeants des Brigades AlQuds a fait grimper la facture de la vengeance contre l’ennemi israélien.

Avec ces quatre nouveaux martyrs, le nombre de Palestiniens tués par les forces d’occupation israéliennes depuis le début de cette année est passé à 88, dont 16 enfants, une femme et un détenu dans les geôles de l’occupation.

Il convient de noter que ce massacre intervient quelques jours avant le sommet sécuritaire qui se tiendra à Charm el-Cheikh, le 19 mars, entre des représentants de l’Autorité palestinienne et de l’entité sioniste, avec la participation de l’Egypte et de la Jordanie et sous le parrainage des USA.