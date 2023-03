Un sondage réalisé par la chaîne israélienne Channel 13 a révélé que 58% des Israéliens pensent que la guerre civile ou des violents affrontements en ‘Israël’ sont un scénario possible.

Ce sondage fait suite aux manifestations massives, et aux affrontements qui ont eu lieu ces dernières semaines lors des protestations contre les amendements judiciaires.

Le membre de la Knesset et ancien chef d’état-major, Gadi Eisenkot, a déclaré plus tôt « qu’Israël » traversait l’une des périodes de sécurité les plus dangereuses depuis la guerre d’octobre 1973″, ajoutant « qu’Israël traverse une crise législative et économique, et il est isolé au niveau mondial ».

Pour sa part, le président israélien, Isaac Herzog, a déclaré « qu’Israël et la société israélienne passent dans une phase difficile, et une crise interne profonde et dangereuse », qualifiant de catastrophe historique la situation en ‘Israël’ qui atteindra « un point de non-retour », rapporte la télévision libanaise AlMayadeen.

Dans ce contexte, le chef de l’opposition israélienne, Yair Lapid, a déclaré mercredi que « Benjamin Netanyahu conduira Israël au chaos », notant que « ce chaos a été créé par le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir ».

Cette division au sein d' »Israël » est survenue à un moment où il fait face à une augmentation des opérations commandos dans les territoires occupés, et ce en riposte aux agressions israéliennes contre le peuple palestinien.