Une trentaine de cartouches se sont abattus sur le martyr Ali al-Asouad (al-Aswad), le chef militaire des Brigades al-Qods, le bras armé du mouvement palestinien de résistance Jihad islamique le dimanche 19 mars, a révélé le journal libanais Al-Akhbar ce lundi.

Il venait de quitter sa maison dans la banlieue de Qudsaya près de Damas vers huit heures du matin et s’apprêtait à monter à bord de sa voiture, mais deux hommes non identifiés l’attendaient et ont vidé sur lui deux cartouches à partir de mitrailleuses légères.

Transféré dans un hôpital de la capitale syrienne pour une autopsie, les balles retirées de son corps se sont avérées qu’elles proviennent d’armes moyennes occidentales, spécialement conçues pour les assassinats.

Le rapport médico-légal constaté qu’il avait été poignardé avec un couteau bien aiguisé après être tombé au sol et avoir succombé.

De même, les investigations ont montré que les balles étaient de grande taille, et étaient initialement destinées à toucher des cibles blindées. Ce qui signifie que les assaillants ont tenu compte du fait qu’il pouvait porter un gilet pare-balles, ou que l’attentat aurait avoir lieu pendant qu’il roulait dans sa voiture, laquelle pourrait être blindée.

Le martyr vivait dans le camp des refugiés palestiniens de Yarmouk, mais il en a déménagé après le déclenchement de la guerre en Syrie. Il était marié et avait deux filles et un fils.

Il y a quelque temps, il a déménagé pour vivre dans la banlieue de Qudsaya, où l’assassinat a eu lieu.

Des témoins oculaires ont indiqué qu’une camionnette a été vue quittant rapidement la zone quelques minutes après l’attentat et qu’une recherche est en cours.

Le martyr Ali al-Asouad est le fils d’une famille palestinienne qui a émigré du district de Haïfa, après la Nakba de 1948 et a résidé dans le camp de Yarmouk pour réfugiés palestiniens dans la capitale syrienne, Damas.

Né en 1991, il a poursuivi ses études en Syrie, se spécialisant en chimie. Il a développé ses capacités scientifiques par un effort personnel après son adhésion aux Brigades d’al-Qods, qu’il a rejoint en 2005 à l’âge de 14 ans.

Il a accédé à des responsabilités après avoir suivi de nombreux cours spécialisés, y compris un cours de commandement et d’état-major, et a contribué à développer les capacités techniques des Brigades al-Qods.

Il est leur sixième martyr en Syrie depuis 2019.

