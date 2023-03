La crise du secteur bancaire s’étend à la Deutsche Bank, la plus grande banque d’Allemagne, et frappe à nouveau les actions des banques européennes. Comment l’action de la banque a-t-elle chuté de 14 % et le coût d’assurance de ses dettes contre les risques de remboursement a-t-il augmenté ?

Les actions de la Deutsche Bank ont chuté de 11% vendredi et ont maintenant chuté de 29% depuis le début de la crise bancaire, suscitant des craintes d’effondrement. Group, a déclaré à Reuters.

Une autre banque entre en territoire troublé au milieu de la récente crise bancaire qui s’est propagée aux marchés mondiaux, cette fois en Allemagne.

La Deutsche Bank craint un effondrement après que les actions aient chuté de 11% vendredi matin, ramenant ces actions à un total de 29% depuis le début du chaos bancaire le 8 mars.

« Nous attendons toujours qu’un autre domino tombe, et Deutsche est clairement le prochain dans l’esprit de tout le monde (équitablement ou injustement) « , a déclaré à Reuters Chris Beauchamp, analyste en chef du marché chez IG Group. » On dirait que la crise bancaire n’a pas été entièrement maîtrisée ».

L’actualité boursière de vendredi est le dernier développement lié aux retombées de la faillite de Silicon Valley Bank (SVB) au début du mois, et le second impliquant une banque européenne.

Cette semaine, la banque suisse Credit Suisse a été secourue par son rival UBS dans le cadre d’un accord de dernière minute après que le Credit Suisse a enregistré une chute des cours des actions à la suite de l’effondrement de la SVB.

La dernière chute de la Deutsche Bank, due en partie à l’accord avec le Credit Suisse, signale que la confiance dans le système bancaire reste faible. Il s’agit de la troisième semaine de baisse pour les banques européennes, qui ont chuté de 4,2 % dans le sillage des turbulences financières.

Effondrement de la crise de la Deutsche Bank

L’extérieur d’une Deutsche Bank le 20 juin 2022 à Berlin, en Allemagne. La Deutsche Bank craint un effondrement après que les actions ont chuté de 11 % vendredi matin, ramenant ces actions à un total de 29 % depuis le début du chaos bancaire le 8 mars. Jeremy Moeller/Getty Images

Bien que le sauvetage du Credit Suisse parrainé par le gouvernement ait été censé stabiliser les marchés européens, il semble que la contagion ait été difficile à contenir. Parce que les détenteurs de 17 milliards de dollars d’obligations risquées du Credit Suisse n’étaient pas inscrits dans l’accord, il ne leur restait rien, ce qui a alimenté les craintes concernant la Deutsche Bank.

Malgré une restructuration de plusieurs milliards d’euros, la chute des actions de Deutsche Bank a effacé tout gain et fait de la banque allemande la moins performante du STOXX 600, un indice des valeurs bancaires européennes.

Alors que beaucoup craignent que ce ne soit la prochaine banque à s’effondrer, d’autres analystes sont restés optimistes quant au fait qu’elle ne subira pas le même sort que le Credit Suisse.

« Nous n’avons aucune inquiétude quant à la viabilité ou aux marques d’actifs de Deutsche. Pour être clair, Deutsche n’est PAS le prochain Credit Suisse », a déclaré le cabinet d’études Autonomous dans un rapport publié vendredi.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a également rejeté la panique, affirmant que la Deutsche Bank avait « profondément réorganisé et modernisé son modèle économique et est une banque très rentable », lors d’une conférence de presse vendredi.

Dans une note de service du vendredi, les stratèges de JPMorgan ont déclaré que la Deutsche Bank « avait sa propre part de pression sur les gros titres et de problèmes de gouvernance », mais « qu’elle commandait toujours une base de coûts relativement élevée et s’appuyait sur son trading FICC (revenu fixe, devises et matières premières). franchise pour la génération de capital organique et la revalorisation du crédit ».

« En effet, s’il y a quelque chose que les déposants pourraient apprendre de ces dernières semaines, tant aux États-Unis qu’en Europe, c’est jusqu’où les régulateurs iront toujours pour s’assurer que les déposants sont protégés », a écrit JP Morgan.

Juste un jour plus tôt, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, avait déclaré que le gouvernement américain était « certainement » prêt à prendre des mesures supplémentaires pour stabiliser les banques – un changement de ton par rapport à ses déclarations de la veille, dans lesquelles elle avait déclaré qu’aucune mesure de ce type n’était envisagée.

