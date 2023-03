Le ministère russe de la Défense a dévoilé ce vendredi, que « les forces américaines ont utilisé pas moins de 300 tonnes d’uranium appauvri lors de l’invasion de l’Irak », révélant le résultat de l’utilisation de cette arme sur le peuple irakien et ses conséquences dangereuses.

Le commandant des forces de protection radiologique, chimique et biologique des forces armées russes, Igor Kirillov, a affirmé que « les États-Unis d’Amérique ont utilisé lors de l’invasion de l’Irak (2003-2004) pas moins de 300 tonnes d’uranium appauvri ».

Il a souligné que « Washington utilisait à l’époque de telles munitions à grande échelle pour frapper des cibles dans les villes irakiennes : Amarah, Bagdad, Bassorah, Karbala et Fallujah ».

Selon Kirillov, à la suite de l’utilisation de ces missiles, la situation radioactive dans la ville de Fallujah était « bien pire qu’elle ne l’était dans les villes d’Hiroshima et de Nagasaki après les explosions nucléaires américaines », ajoutant « cette ville est comparée à Tchernobyl. »

Il a ajouté : « Selon le gouvernement irakien, en 2005, les cas enregistrés de cancer dans le pays à la suite de l’utilisation de munitions à l’uranium appauvri est passée de 40 à 1 600 cas pour 100 000 personnes ».

À cet égard, Bagdad a déposé une plainte officielle auprès de la Cour internationale d’arbitrage de Stockholm le 26 décembre 2020 contre Washington, réclamant une indemnisation pour les dommages qu’elle a subis.

Dans ce contexte, Kirillov a souligné que « les munitions à l’uranium appauvri dans les conflits armés étaient utilisées exclusivement par les pays de l’OTAN ».

Il a poursuivi : « Il est nécessaire de rappeler l’utilisation par les forces de l’OTAN de munitions aériennes contenant de l’uranium appauvri lors du bombardement de la Yougoslavie en 1999, car environ 40 000 projectiles aériens perforants contenant une quantité totale d’uranium appauvri dépassant 15 tonnes ont été utilisés dans le territoire de ce pays ».

Il a souligné : « Bien que l’utilisation de telles munitions (uranium appauvri) porte gravement atteinte à la sécurité des forces armées ukrainiennes et de la population civile, les pays de l’OTAN, en particulier le Royaume-Uni, sont prêts à fournir à Kiev ce type d’armes ».

Et de poursuivre: « l’utilisation de missiles à uranium appauvri en Ukraine touchera de vastes zones agricoles de ses terres, ce qui entraînera l’effondrement de ses exportations alimentaires pendant des décennies.

Selon Kirillov, les composés d’uranium restent longtemps dans le sol et conservent le risque d’effets négatifs sur les personnes, les animaux et les cultures, ce qui entraînera l’arrêt de toute exportation de produits agricoles depuis le territoire ukrainien pendant de nombreuses décennies, sinon des siècles, à venir.

Les armes à uranium appauvri sont une nouvelle génération d’armes radiologiques. L’uranium appauvri est le reste du combustible nucléaire, et il est conçu pour pénétrer dans les réservoirs et les véhicules blindés, et son utilisation nuit à la santé, car il s’agit d’une arme toxique et radioactive, en plus de transformer les zones contaminées en zones inhabitables.

Des armes à l’uranium appauvri ont été utilisées en Irak, en Bosnie, en Yougoslavie, en Afghanistan et en Syrie. Selon les statistiques, il y a actuellement environ 20 pays dont les arsenaux militaires comprennent des armes à uranium appauvri, mais le nombre pourrait atteindre 40 pays. Parmi les pays qui fabriquent cette arme figurent les cinq membres permanents du Conseil de sécurité.

Source: Médias