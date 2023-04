La Serbie envisage de porter plainte contre l’OTAN pour ses bombardements à l’uranium appauvri. Suite à la décision inadmissible du Royaume-Uni d’envoyer des munitions à l’uranium appauvri en Ukraine, il est peut-être utile de réexaminer les conséquences environnementales et sanitaires de l’utilisation généralisée de ces armes par les États-Unis en Irak et au Koweït pendant la première guerre du Golfe. Ce court article est extrait de mon livre, « Been Brown So Long It Looked Like Green to Me : the Politics of Nature » publié en 2003.

À la fin de la première guerre du Golfe, Saddam Hussein a été dénoncé comme un méchant féroce pour avoir ordonné à ses troupes en retraite de détruire les champs pétrolifères koweïtiens, coagulant l’air de nuages toxiques de fumée noire et saturant le sol de marécages de brut. Cela a été appelé à juste titre un crime de guerre environnemental.

Mais des mois de bombardements de l’Irak par des avions et des missiles de croisière américains et britanniques ont laissé derrière eux un héritage encore plus meurtrier et insidieux : des tonnes de douilles, de balles et de fragments de bombes mélangés à de l’uranium appauvri. Au total, les États-Unis ont frappé des cibles irakiennes avec plus de 970 bombes et missiles radioactifs.

Irak: augmentation des leucémies de 600%

Il a fallu moins d’une décennie pour que les conséquences sanitaires de cette campagne de bombardements radioactifs commencent à se faire jour.

Et ils sont terribles, en effet. Les médecins irakiens l’appellent « la mort blanche » – la leucémie. Depuis 1990, le taux de malades de la leucémie en Irak a augmenté de plus de 600%. La situation est aggravée par l’isolement forcé de l’Irak et le régime sadique des sanctions, récemment décrit par le secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, comme « une crise humanitaire », qui rend la détection et le traitement des cancers d’autant plus difficiles.

« Nous avons la preuve de traces d’uranium appauvri dans des échantillons prélevés pour analyse et ça contredit carrément ceux qui affirment que les cas de cancer ont augmenté pour d’autres raisons », a déclaré le docteur Umid Mubarak, ministre irakien de la Santé.

Le docteur Mubarak soutient que la crainte des États-Unis de faire face aux conséquences sanitaires et environnementales de leur campagne de bombardements à l’uranium appauvri est en partie à l’origine de leur échec à respecter leurs engagements dans le cadre d’un accord autorisant l’Irak à vendre certaines de ses vastes réserves de pétrole en échange de nourriture et de fournitures médicales.

« La poussière du désert transporte la mort », a déclaré le docteur Jawad Al-Ali, oncologue et membre de la Royal Society of Physicians d’Angleterre. « Nos études indiquent que plus de quarante pour cent de la population autour de Bassorah aura un cancer. Nous sommes en train d’assister à un autre Hiroshima ».

La plupart des victimes de leucémie et de cancer ne sont pas des soldats. Ce sont des civils. Et beaucoup d’entre eux sont des enfants. Le Comité des sanctions irakiennes, dominé par les États-Unis, à New York, a rejeté les demandes répétées de l’Irak pour du matériel de traitement du cancer et des médicaments, même des analgésiques comme la morphine. En conséquence, les hôpitaux débordés dans des villes comme Bassorah sont obligés de traiter les cancéreux avec de l’aspirine.

Cela fait partie d’une plus grande horreur infligée à l’Irak qui voit jusqu’à 180 enfants mourir chaque jour, selon les chiffres de mortalité compilés par l’UNICEF, à partir d’un catalogue de maladies du XIXe siècle : choléra, dysenterie, tuberculose, e. coli, oreillons, rougeole, grippe.

Les Irakiens et les Koweïtiens ne sont pas les seuls à montrer des signes de contamination à l’uranium et de maladie. Des vétérans de la guerre du Golfe, en proie à diverses maladies, se sont avérés avoir des traces d’uranium dans leur sang, leurs excréments, leur urine et leur sperme.

De la poussière cancérigène

L’uranium appauvri est un nom à consonance plutôt bénigne pour l’uranium-238, les oligo-éléments laissés lorsque la matière fissile est extraite de l’uranium-235 pour être utilisée dans les réacteurs nucléaires et les armes. Pendant des décennies, ces déchets ont constitué une nuisance radioactive, s’accumulant dans les usines de traitement du plutonium à travers le pays. À la fin des années 1980, il y avait près d’un milliard de tonnes de matériaux.

Ensuite, les concepteurs d’armes du Pentagone ont trouvé une utilisation pour les résidus : ils pourraient être moulés en balles et en bombes. Le matériel était gratuit et il y en avait beaucoup à portée de main. De plus, l’uranium est un métal lourd, plus dense que le plomb. Cela le rend parfait pour une utilisation dans les armes pénétrant le blindage, conçues pour détruire les chars, les véhicules blindés de transport de troupes et les bunkers.

Lorsque les bombes antichars explosent, l’uranium appauvri s’oxyde en fragments microscopiques qui flottent dans l’air comme de la poussière cancérigène, transportée par les vents du désert pendant des décennies. La poussière mortelle est inhalée, se colle aux fibres des poumons, et finit par faire des ravages sur le corps : tumeurs, hémorragies, système immunitaire ravagé, leucémies.

En 1943, les hommes apocalyptiques associés au projet Manhattan ont émis l’hypothèse que l’uranium et d’autres matières radioactives pourraient être répandus sur de larges étendues de terre pour contenir les armées adverses. Le général Leslie Grove, chef du projet, a affirmé que l’on pouvait s’attendre à ce que les armes à l’uranium causent des « dommages permanents aux poumons ». À la fin des années 1950, le père d’Al Gore, le sénateur du Tennessee, a proposé d’arroser la zone démilitarisée de Corée avec de l’uranium comme sécurité intégrée bon marché contre une attaque des Nord-Coréens.

Après la guerre du Golfe, les planificateurs de guerre du Pentagone étaient tellement ravis des performances de leurs armes radioactives qu’ils ont commandé un nouvel arsenal et, sous les ordres de Bill Clinton, les ont larguées sur des positions serbes en Bosnie, au Kosovo et en Serbie. Plus d’une centaine de bombes à l’uranium appauvri ont été utilisées dans les Balkans au cours des six dernières années.

Déjà, les équipes médicales de la région ont détecté des grappes de cancers près des sites de bombes. Le taux de leucémie à Sarajevo, bombardée par les bombes américaines en 1996, a triplé au cours des cinq dernières années. Mais il n’y a pas que des Serbes qui sont malades et mourants. Beaucoup de soldats de la paix de l’OTAN et de l’ONU dans la région ont également été atteints d’un cancer. Le 23 janvier, huit soldats italiens qui ont servi dans la région sont morts de leucémie.

Le Pentagone a passé en revue une variété de justifications et d’excuses. Premièrement, le ministère de la Défense a ignoré les inquiétudes concernant l’uranium appauvri en tant que théories du complot sauvages par des militants pour la paix, des écologistes et des propagandistes irakiens. Lorsque les alliés des États-Unis dans l’OTAN ont exigé que les États-Unis divulguent les propriétés chimiques et métalliques de leurs munitions, le Pentagone a refusé. Il a également refusé d’ordonner des tests sur les soldats américains stationnés dans le Golfe et les Balkans.

Si les États-Unis ont gardé le silence, les Britanniques ne l’ont pas fait. Une étude réalisée en 1991 par l’Autorité britannique de l’énergie atomique a prédit que si moins de 10% des particules libérées par les armes à uranium appauvri utilisées en Irak et au Koweït étaient inhalées, cela pourrait entraîner jusqu’à « 300 000 décès probables ».

Un « cocktail nucléaire »

L’estimation britannique supposait que le seul ingrédient radioactif des bombes larguées sur l’Irak était l’uranium appauvri. Ce n’était pas le cas. Une nouvelle étude des matériaux à l’intérieur de ces armes les décrit comme un « cocktail nucléaire », contenant un mélange d’éléments radioactifs, dont du plutonium et l’isotope hautement radioactif uranium-236. Ces éléments sont 100 000 fois plus dangereux que l’uranium appauvri.

Ensuite, le Pentagone a tenté de jeter le blâme sur la gestion bâclée du ministère de l’Énergie de ses usines de production d’armes. C’est ainsi que le porte-parole du Pentagone, Craig Quigley, a décrit la situation avec une mauvaise foi digne de la plume de Joseph Heller : « La source de la contamination telle que nous pouvons la comprendre maintenant était les usines elles-mêmes qui ont produit l’uranium appauvri pendant les 20 années pendant lesquelles l’uranium appauvri a été produit ».

En effet, les problèmes des sites nucléaires du DoE (Département de l’Énergie des États-Unis) et la contamination de ses travailleurs et sous-traitants sont bien connus depuis les années 1980. Une note de service du Département de l’énergie de 1991 rapporte que : « pendant le processus de fabrication de combustible pour les réacteurs nucléaires et d’éléments pour les armes nucléaires, l’usine de diffusion gazeuse de Paducah a créé de l’uranium appauvri contenant potentiellement du neptunium et du plutonium ».

Mais de telles excuses en l’absence de toute action pour remédier à la situation deviennent en effet très minces. Doug Rokke, le physicien de la santé de l’armée américaine qui a supervisé le nettoyage partiel des fragments de bombes à l’uranium appauvri au Koweït, est maintenant malade. Son corps enregistre 5000 fois le niveau de rayonnement considéré comme « sûr ». Il sait où jeter le blame. « Il ne peut y avoir aucun doute raisonnable à ce sujet », a déclaré Rokke au journaliste australien John Pilger. « En raison des métaux lourds et du poison radiologique de l’uranium appauvri, les habitants du sud de l’Irak souffrent de problèmes respiratoires, de problèmes rénaux, de cancers. Des membres de ma propre équipe sont morts ou meurent d’un cancer ».

L’uranium appauvri a une vie de plus de 4 milliards d’années, soit environ l’âge de la Terre. Des milliers d’hectares de terres dans les Balkans, au Koweït et dans le sud de l’Irak ont été contaminés à jamais. Si George Bush Sr., Dick Cheney, Colin Powell et Bill Clinton sont toujours à la recherche d’un héritage, il y en a là un sinistre qui restera pour l’éternité.

Source : Counterpunch via La Gazette du Citoyen