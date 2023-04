Un membre du conseil d’administration de la Chambre de commerce iranienne, Kivan Kashfi, a affirmé ce lundi, que « la chambre de commerce commune entre l’Iran et l’Arabie saoudite sera bientôt établie »,soulignant « qu’il s’agit d’une étape utile pour le développement de l’économie en les deux pays, selon l’agence iranienne ILNA.

S’exprimant lors de la 82e réunion du Conseil de dialogue gouvernement-secteur privé dans la province de Kermanshah, Kashfi a déclaré que « le réchauffement des relations entre l’Iran et l’Arabie saoudite était la principale question politique et économique du pays au cours du mois dernier ».

Il a poursuivi : « En conséquence, une chambre de commerce conjointe entre l’Iran et l’Arabie saoudite sera bientôt établie », sous la supervision de la Chambre de commerce iranienne.

Kashfi a ajouté que « le développement des relations avec l’Arabie saoudite aura des effets très positifs sur l’économie iranienne », notant que « le retour au calme sur les marchés financiers iraniens est un résultat positif du retour à la normale des relations entre l’Iran et l’Arabie saoudite ».

Il a ajouté que « l’Iran et l’Arabie saoudite sont des pays importants dans la région, et la coopération politique et économique entre eux contribue à y instaurer la stabilité « .

Un membre du conseil d’administration de la Chambre de commerce iranienne a révélé que « le secteur privé iranien a commencé à planifier et à prendre des mesures pour les relations économiques avec l’Arabie saoudite ».

Kashfi a souligné que « Téhéran prévoit de commencer à échanger des visites de délégations d’hommes d’affaires dès la réouverture des ambassades des deux pays », soulignant que « l’Iran et l’Arabie saoudite ont de nombreux terrains de coopération dans divers domaines du pétrole, du gaz, de la pétrochimie et de la connaissance et des sciences, et ces capacités doivent être mises à profit. »

Dans un communiqué conjoint du 10 mars, l’Iran et l’Arabie saoudite ont annoncé un accord pour reprendre le dialogue et les relations diplomatiques et rouvrir les ambassades dans les deux pays d’ici deux mois, grâce à la médiation de la Chine.

Source: Médias