L’armée russe a détruit plus de 100 drones Bayraktar de conception turque depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, indique le commandant des forces de défense antiaérienne et antimissiles.

Selon lui, il n’y a pas de différence majeure entre la lutte contre les drones et celle contre les aéronefs.

Les autorités militaires russes ont révélé le nombre de drones de production turque Bayraktar éliminés depuis le lancement de l’opération spéciale en Ukraine.

Leur destruction ne se distingue pas particulièrement de la lutte contre l’aviation ennemie proprement dite.

« Il n’y a pas de différence de principe dans la lutte contre des drones stratégiques comme les Global Hawk (RQ-4) et Reaper (MQ-9) américains ou les drones tactiques comme les Bayraktar TB turc, d’une part, et celle contre les avions modernes, de l’autre. En témoigne la destruction depuis le début de l’opération russe de plus de 100 Bayraktar livrés à l’Ukraine », a déclaré le commandant des forces de défense antiaérienne et antimissiles Andreï Demine au journal de la Défense russe Krasnaïa zvezda.

Il a ajouté que la destruction en mars dernier d’un Reaper américain au-dessus de la mer Noire a démontré à la communauté occidentale qu’une cible aérienne de ce genre ne posait pas de problème à la défense aérienne russe.

Les Bayraktar en Ukraine

Entre 2018 et 2020, l’Ukraine a acheté à la Turquie des drones d’attaque Bayraktar TB2. Fin 2021, Kiev a lancé sa propre production de drones conformément à un accord avec Ankara.

Le Bayraktar TB2 a fait parler de lui au cours du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh en 2020.

Source: Avec Sputnik