Plusieurs manifestants ont investi, le dimanche 9 avril, les rues de New York pour protester contre les raids israéliens ayant visé le 6 avril la mosquée AlAqsa.

Des manifestations similaires ont eu lieu au Canada

Royaume Uni

Des centaines de protestataires à Leicester, au Royaume Uni, ont également dénoncé les agressions israéliennes contre la mosquée AlAqsa.

Hundreds were out yesterday in Leicester, the UK, to denounce Israel’s ongoing atrocities against Palestinians, including raids on the Al-Aqsa Mosque. pic.twitter.com/TO1LQjLnvw

— Palestine Online (@Palesline) April 8, 2023