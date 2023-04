Des centaines de milliers d’Iraniens ont accompli, ce samedi 22 avril, la prière de l’Aïd al-Fitr qui marque la fin du mois béni de Ramadan en Iran. Les Téhéranais se sont réunis dans la grande mosquée de la capitale, Mosalla, à partir du 7 heures du matin, heure locale.

Les sermons de la prière ont été prononcés par le Leader de la Révolution islamique. L’événement rassemble toutes les couches de la société voire des enfants et des adolescents.

A la fin de la prière, le Leader de la République Islamique d’Iran a présenté ses félicitations à tous les musulmans du monde entier : « Cette année les rituels du mois béni de Ramadan ont été organisés avec plus d’enthousiasme. Et les jeunes ont massivement participé au rituel de la Nuit du destin (Laylat al-Qadr) et aux séances de récitation du noble Coran… et de la journée mondiale d’AlQuds. »

« Les gens aident les plus nécessiteux, ils se sont recueillis sur les tombes des martyrs et participé aux cérémonies religieuses dans les mosquées et les lieux du culte », a-t-il déclaré avant de poursuivre : « La présence du peuple, qui a veillé la nuit dernière à l’occasion de la Nuit du destin, était enthousiaste et massive. »

Plus loin dans ses propos il a appelé le peuple iranien à préserver son unité. « Depuis le début de la Révolution islamique, cette unité a ouvert des routes difficiles au peuple », a-t-il réaffirmé.

En allusion aux complots de l’ennemi, il s’est exprimé en ces termes : « L’ennemi s’oppose à l’unité et à la solidarité du peuple et il sème la division au sein de la population avec diverses opinions. »

« Dans une société règnent différentes opinons et aucun obstacle n’empêche les gens de travailler et de vive ensemble. Les tentatives de l’ennemi de rendre les gens pessimistes les uns envers les autres et envers les autorités doivent être déjouées », a-t-il préconisé.

Et d’ajouter : « Avant, l’ennemi recourait à la campagne militaire pour coloniser. Aujourd’hui cette tactique est obsolète. Ils ont compris qu’on ne peut rien faire avec la force militaire. Ils ont donc changé de stratégie. L’ennemi ne veut pas qu’une telle unité existe. De nos jours, la stratégie de l’ennemi est ancrée dans la tromperie, le mensonge, le leurre, la déformation des faits ainsi que l’humiliation des nations. L’ennemi essaie de rendre les nations pessimistes les unes envers les autres et de saper leurs capacités. Il nous incombe d’optimiser nos sciences et nos capacités pour connaitre les agissements, les tactiques et les méthodes de l’ennemi. »

« La nation intelligente et puissante d’Iran, qui jusqu’à présent a vaincu toutes les conspirations de ses ennemis, continuera à les décourager grâce à l’aide du Dieu Tout-puissant », a-t-il conclu.

Raïssi: renforcer l’unité de l’oumma

Vendredi soir, le président iranien Ebrahim Raïssi a présenté ses félicitations aux dirigeants et aux peuples des pays musulmans à l’occasion de l’Aïd al-Fitr.

Il a émis l’espoir qu’avec la bénédiction de cette grande fête musulmane et grâce aux enseignements de l’islam et de son grand prophète Mohammad, les efforts pour réaliser les idéaux de l’islam, renforcer l’unité de l’oumma islamique et la coopération entre les pays islamiques, augmentent de plus en plus.

L’Aïd al-Fitr dans le monde

Des millions de personnes dans plus d’une dizaine de pays musulmans ont célébré le vendredi l’Aïd al-Fitr. Les fidèles musulmans qui avaient jeûné pendant un mois ont participé dans la matinée aux prières de l’Aïd aux Émirats arabes unis, au Qatar, en Jordanie, au Soudan, en Syrie, en Palestine occupée, dans la plupart des royaumes arabes du golfe Persique ainsi que dans les pays d’Afrique du Nord.

Les musulmans d’autres pays islamiques tels que l’Iran et l’Irak, Oman, le Pakistan, l’Indonésie et la Malaisie ont célébré l’Aïd ce samedi 22 avril, qui coïncide avec le premier jour du 10e mois du calendrier lunaire de Shawwal, dont le début varie en fonction de l’observation de la nouvelle lune par les autorités religieuses locales.

L’Aïd al-Fitr a une Salat particulière (prière islamique) qui est généralement accomplie dans un champ ouvert ou une grande salle.

Comme mentionné dans le Saint Coran, les musulmans se doivent de poursuivre leur jeûne jusqu’au dernier jour du ramadan et de payer la zakat al-Fitr – une offrande rituelle – avant d’accomplir les prières de l’Aïd.