L’armée d’occupation israélienne a appelé dimanche la population à évacuer le centre de la bande de Gaza, annonçant une opération contre les combattants du Hamas dans un secteur du territoire palestinien « où elle n’avait encore jamais opéré ».

Dans un message sur X, le porte-parole arabophone de l’armée d’occupation, Avichay Adraee, a appelé les habitants et des déplacés palestiniens réfugiés dans la région de Deir al-Balah à évacuer le secteur dans l’immédiat.

Israël « étend ses activités » autour de Deir al-Balah, « y compris dans une zone où elle n’avait encore jamais opéré », a-t-il dit. Il a exhorté les civils à « se diriger vers le sud, vers la zone d’al-Mawasi » sur la côte « pour leur sécurité ».

Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha) avait rapporté en janvier que plus de 80% du territoire palestinien ravagé et affamé par la guerre était couvert par des ordres d’évacuation israéliens toujours en vigueur.

Depuis mars, l’armée israélienne a émis des dizaines d’avertissements dans le nord et le sud de la bande de Gaza.

Le journaliste Mohamad Haniya a réagi sur X à cet ordre d’évacuation et ses conséquences:

« Nous nous sommes réveillés avec cette carte d’évacuation ! Le danger, c’est qu’il s’agit de nouvelles zones que l’armée d’occupation n’a pas encore traitées à Deir al-Balah. Elle isole également Khan Younes et sépare le centre de la ville de Khan Younes, si elle devait effectivement être soumise à une incursion israélienne. Elle détruit également la seule usine de dessalement du centre, qui alimente le centre et le sud de Gaza ! »

Alors qu’Israël et le Hamas poursuivent leurs pourparlers indirects en vue d’une trêve, des centaines de personnes se sont rassemblées samedi soir à Tel-Aviv appelant le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le président américain Donald Trump à faire libérer les otages et mettre fin à la guerre.

Les familles des captifs retenus à Gaza se sont inquiétés des conséquences de l’expansion de l’offensive, une association de proches appelant les autorités israéliennes à « expliquer de toute urgence aux citoyens et aux familles le plan de combat et comment celui-ci protège les otages ».

L’armée israélienne a dit avoir intensifié ses opérations terrestres à Jabalia (nord), où elle affirme avoir tué « des dizaines de terroristes » et démantelé « des centaines d' »infrastructures terroristes », notamment des tunnels s’étendant sur 2,7 kilomètres à une profondeur de 20 mètres.

Source: Divers