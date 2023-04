La cour suprême iranienne a confirmé la condamnation à mort le chef d’un groupuscule terroriste Jamshid Sharmahd, pour son implication dans un attentat en 2008, a annoncé mercredi la justice.

« Le jugement de Jamshid Sharmahd a été confirmé par la cour suprême et, après la notification au tribunal, les mesures d’exécution (de la peine) seront prises », a déclaré le porte-parole de la justice, Massoud Sétayechi, lors de sa conférence de presse hebdomadaire à Téhéran.

Agé de 68 ans, Jamshid Sharmahd avait été condamné à mort le 21 février par un tribunal de Téhéran pour avoir commandité et planifié l’attentat contre une mosquée à Chiraz, dans le sud de l’Iran, qui avait fait 14 morts en avril 2008 et blessé 400 autres.

Selon les médias iraniens, il avait alors posté une vidéo sur la toile revendiquant l’attentat meurtrier: « Nous n’avons pas honte de tuer des gens, tout comme nous n’avons pas nié le bombardement de Shiraz; oui, nous assassinons et créons un état de panique et de peur. »

La justice iranienne reproche aussi à Jamshid Sharmahd d’avoir établi des contacts avec des « officiers du FBI et de la CIA » et d’avoir « tenté de contacter des agents du Mossad israélien ».

L’Iran avait annoncé en août 2020 l’arrestation de ce terroriste qui résidait alors aux Etats-Unis, lors d’une « opération complexe », sans préciser ni où ni comment ni quand il a été arrêté.

Selon sa famille, il a été enlevé par les services de sécurité iraniens alors qu’il était en transit à Dubaï et ramené de force en Iran.

L’Allemagne a pris la défense de ce terroriste qui détient la nationalité allemande qualifiant sa condamnation « d’absolument inacceptable ».

Elle avait le 22 février expulsé deux diplomates iraniens en poste à Berlin. En représailles, l’Iran avait à son tour expulsé le 1er mars deux diplomates allemands basés à Téhéran.

Le condamné dirigeait un groupe terroriste appelé Tender qui a commis des assassinats et mené des attentats armés et de sabotage.

Il a joué un rôle dans l’assassinat du scientifique nucléaire iranien, Massoud Ali Mohammadi tué en 2010. L’auteur de l’assassinat avait été arrêté et condamné à mort après avoir reconnu ses liens avec le Mosad israélien.

Ce groupe avait aussi prévu de mener plusieurs opérations de sabotage majeures, dont le bombardement du barrage de Seyond à Shiraz et l’explosion de bombes au cyanure à la Foire du livre de Téhéran, mais il n’a pas réussi dans cette entreprise, grâce à la vigilance des forces de sécurité iraniennes. Il projetait entre autres de mener une attaque contre le consulat russe dans la ville de Racht au nord de l’Iran, de bombarder les pipelines au sud du pays, de fair exploser le mausolée de Fatima al-Maasoumat à Qom, et celui de l’imam Khomeiny près de Téhéran etc…

Selon les médias iraniens, les membres de ce groupuscule diffamaient le gens de la famille du prophète Mohamad (P), les Ahl al-Bayt et entreprenaient de brûler le Saint Coran.

Source: Divers