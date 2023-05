Face à une situation « sans précédent » au Soudan, où les affrontements se poursuivent, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a décidé, le dimanche 30 avril, d’envoyer « immédiatement » dans la région son responsable pour les affaires humanitaires (OCHA), Martin Griffiths, a annoncé dimanche son porte-parole.

« L’échelle et la vitesse à laquelle se déroulent les événements au Soudan est sans précédent », a déclaré Stéphane Dujarric dans un communiqué, se disant « extrêmement inquiet » et appelant « toutes les parties » à protéger les civils et à leur permettre de fuir les zones de combat.

Martin Griffiths a déclaré dimanche dans un communiqué séparé que la « situation humanitaire atteint un point de rupture » dans le pays. « Je suis en route dans la région afin d’étudier comment nous pouvons apporter une aide immédiate aux millions de personnes dont la vie a basculé du jour au lendemain », a-t-il ajouté, rapporte l’AFP.

Au Soudan, les familles connaissent des difficultés d’accès à l’eau, à la nourriture, au carburant et à d’autres ressources essentielles, et des habitants ne peuvent se déplacer du fait de coûts de transport élevés, a relaté le chef de l’OCHA.

Les belligérants annoncent la prolongation d’une trêve non respectée

Entre-temps, l’armée et les paramilitaires en guerre au Soudan ont annoncé la prolongation pour 72H d’une trêve globalement non respectée, mais qui a permis de maintenir les couloirs de passage sécurisés pour l’évacuation d’étrangers, et de poursuivre les négociations.

Cette prolongation « sous médiation des Etats-Unis et de l’Arabie saoudite » intervient quelques heures avant l’expiration dimanche à minuit (22H00 GMT) de ce cessez-le-feu qui avait duré trois jours, a précisé l’armée dans un communiqué.

بناء على مساعي طلب الوساطة الأمريكية السعودية وافقت القوات المسلحة لتمديد الهدنة لمدة ٧٢ ساعة على أن تبدأ إعتبارا من إنتهاء مدة الهدنة الحالية، على الرغم من رصدنا لنوايا المتمردين بمحاولة الهجوم على بعض المواقع pic.twitter.com/XFpH5QRNvX — القوات المسلحة السودانية – الإعلام العسكري (@GHQSudan) April 30, 2023

Selon l’ONU, 75.000 personnes sont déplacées à l’intérieur du pays et au total, jusqu’à 270.000 personnes pourraient fuir les combats qui touchent 12 des 18 Etats de ce pays de 45 millions d’habitants, l’un des plus pauvres au monde.

La guerre a fait 528 morts et 4.599 blessés, selon des chiffres officiels largement sous-évalués, tandis que les deux camps s’accusent mutuellement de violer la trêve.