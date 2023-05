Autant le Jihad islamique persiste durant les tractations en cours au Caire pour obtenir un engagement sur l’arrêt des liquidations dans la bande de Gaza en échange de la conclusion d’une trêve, autant il poursuit ses tirs de roquettes contre les colonies de l’enveloppe de Gaza jusqu’à Tel Aviv. Depuis le lancement de l’offensive israélienne, plus de 800 roquettes ont été tirées depuis plusieurs régions de la bande de Gaza.

Pourtant « Israël » n’a eu de cesse de poursuivre la liquidation de ses chefs militaires.

Après les trois chefs tués dans la nuit de mardi à mercredi, l’entité sioniste en a tué un quatrième, Ali Hassan Ghali, dans un raid à l’aube sur un appartement dans la cité Hamed à Khan Younes, puis un 5ème dirigeant, Ahmad Abou Daqa, dans un raid cet après-midi sur une maison dans la région Bani Sahel à l’est de Khan Younès. Le premier était le chef de l’Unité balistique des Brigades al-Qods, et le second son adjoint.

Et pendant la journée, les drones de reconnaissance n’ont eu de cesse de bombarder des terres agricoles à Der al-Balah, Beit Hanoune,… à la recherche manifestement des plateformes des roquettes palestiniennes. Ainsi que des maisons.

La maison de la famille Abou Daqa

Mais ni les liquidations ni les bombardements n’ont empêché les Brigades d’al-Qods de poursuivre les tirs de roquettes.

Ils avaient en début de l’après-midi lancé un ultimatum dans une vidéo spéciale postée sur leur page Telegram.

« Ils sont noyés », en est le titre.

« Habitants de Tel Aviv, êtes-vous prêts pour l’enfer ? » a été par la suite postée une affiche.

Auparavant, les Brigades al-Qods avaient envoyé pour la chaine de télévision qatarie al-Jazeera les images exclusives de préparatifs au lancement de missiles de longue portée baptisés Boraq-85.

Et les médias israéliens rendaient déjà compte que les estimations prévoient que les prochaines salves atteindront des zones plus lointaines que celles de l’enveloppe de Gaza.

A partir de 16h, quelques salves de roquettes ont été tirées en direction des colonies Sederot, Nir Am, Ashkol, Ashkelon et Ashdod…

Mais c’est vers 18h que le plus gros lot a été tiré.

Des observateurs ont constaté que certains missiles volaient à une altitude plus élevée que les autres.

Frappe douloureuse à Rohofot

Quelques instants et l’un d’entre eux a frappé de plein fouet un bâtiment à Rohofot au sud de Tel Aviv. Il s’agirait d’un Boraq-85, celui qui avait été présenté dans la vidéo d’al-Jazeera. Manifestement, il a échappé aux systèmes antiaériens Dôme d’acier et Fronde de David.

Depuis le bilan des victimes ne cesse d’être revu à la hausse. 3, 5 puis 7. Selon un dernier chiffre, il y aurait un tué et 13 blessés. Des habitants seraient coincés dans les décombres. La scène présente des dégats importants.

Plusieurs autres salves ont été tirées ultérieurement contre les colonies de l’enveloppe de Gaza où les sirènes d’alarme ont retenti. Dont Ashkelon, Sederot, Alumim, Zikim, Ashkelon, Nir Oz, Netivo, Nitr Yetzhal, Kissoufim, et dans le Néguev occidental et Beer Cheva.

20 roquettes se sont abattues sur la colonie d’Ashkelon : 3 bâtiments au mois auraient été touchés. 5 roquettes sur Sederot.

Elles ont bravé elles aussi les systèmes d’interception israéliens.

« Plus vous tuez nos chefs plus nous combattrons »

En fin de journée, la Chambre conjointe des factions palestiniennes a fait une déclaration dans laquelle son porte-parole encagoulé Abou Hamza a assuré que « la politique des liquidations est vouée à l’échec » qualifiant les deux dernières de Ghali et d’Abou Daqa de « grosse bêtise car l’ennemi croit que les assassinats vont faire cesser notre lutte».

« Plus vous tuez nos commandants plus nous persévérons à vous combattre et à prendre notre revanche », a-t-il taclé.

Et Abou Hamza de menacer: « Nous sommes prêts à élagir notre champ de feu et l’ennemi verra notre bravoure dans la bataille »

Des roquettes et des Allah Akbar

Vers 21h, d’autres salves de roquettes ont été tirées vers les colonies de l’enveloppe de Gaza. En même temps étaient scandés des Allahou Akbar, depuis les toits et les fenêtres de maisons des Gazaouis. En soutien à la résistance.

Pourtant c’est dans la bande de Gaza que les raids israéliens sont les plus meurtriers. Un bilan encore provisoire rend compte de 28 martyrs dont les 5 chefs du Jihad islamique et de plus de 85 blessés. Tout au long de la journée, les obsèques ce sont succédés sans arrêt.

Les enfants du martyr chef du Jihad islamique Ali Ghali

La fille du martyr Ali Ghali

Tu es un des héros de la Palestine

Pendant l’une de ces cérémonies, les paroles d’Adieu du fils du martyr Ahmad Abou Daqa ont été le plus poignantes: « Tu es un des héros de la Palestine. Adieu mon père. Tu es allé auprès de tes compagnons dans le paradis de l’éternité. Salam pour ton âme », a-t-il dit en fondant en larmes.

Source: Divers