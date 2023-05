Dans une déclaration aujourd’hui, vendredi, Assaeb Ahl al-Haq en Irak a renouvelé son engagement à « faire tout ce que nous pouvons pour soutenir nos frères de la résistance palestinienne et la lutte du peuple palestinien ».

Dans leur déclaration, Assaeb Ahl al-Haq a appelé les gouvernements et les peuples du monde à « adopter la position humanitaire requise face aux les crimes de l’entité occupante et à la forcer à connaitre ses limites ».

La position de Assaeb Ahl al-Ha intervient au moment où les affrontements militaires se poursuivent dans la bande de Gaza entre lachambre commune des factions de la résistance palestinienne et l’occupation israélienne, pour le quatrième jour consécutif.

Dans ce contexte, le secrétaire général du Hezbollah au Liban, Sayyed Hassan Nasrallah, a déclaré : « L’unité de la position des factions de la résistance a empêché l’occupation d’atteindre ses objectifs ». Il a estimé que « l’occupation cherche à frapper la structure de direction des Brigades Al-Qods et à détruire sa force balistique, et elle croit que l’agression conduira à l’affaiblissement de la direction du mouvement du Jihad islamique et à la restauration de sa force de dissuasion avec Gaza. »

La chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen à Gaza a confirmé que les missiles de la résistance ont touché le site militaire israélien, Nahal Oz, après avoir contourné le dôme de fer, soulignant que de la fumée s’élevait de l’intérieur du site militaire de l’occupation, situé à l’est de la ville de Gaza , après que la résistance l’ait bombardé.

Source: Médias