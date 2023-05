Les Brigades Al-Qods, la branche armée du Mouvement du Jihad islamique, ont lancé un avertissement à l’occupation israélienne, par le biais d’une vidéo diffusée aujourd’hui, vendredi, intitulée : « Votre lance-pierre ne fonctionnera pas pour vous ».

Dans la vidéo, les Brigades Al-Qods ont présenté les caractéristiques du missile Buraq 85, qui a été fabriqué par ses moudjahidines en 2019, et d’une portée de 85 kilomètres.

Le mouvement du Jihad islamique a confirmé que « la profondeur de l’ennemi subira plus de frappes en réponse au ciblage et à la destruction de maisons ».

Simultanément, une source importante du mouvement du Jihad islamique a déclaré à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen : « Les Brigades Al-Qods ripostera à l’ennemi, pour ses crimes et ses assassinats de ses chefs ».

Le mouvement a prévenu, plus tôt, l’occupation israélienne que la politique de bombardement des maisons serait accompagnée d’une intensification des bombardements de Tel-Aviv et de la profondeur israélienne.

Les Brigades al-Qods » ont annoncé leur responsabilité de cibler des rassemblements de véhicules militaires et de soldats ennemis, avec des obus de gros calibre, dans le cadre de la Revanche des Libres , confirmant la présence de victimes précises parmi l’occupation, dans les zones ciblées ».

Dans ce contexte, les Brigades Martyr Abou Ali Moustafa, la branche armée du Front populaire de libération de la Palestine, ont affirmé dans un communiqué « qu’ il n’y a ni sécurité ni sûreté pour l’entité d’occupation, avec tous ses colons et dirigeants », et que « le feu de la résistance sera une calamité, une lave et un volcan de colère », et que « la prochaine est plus grande ».

Et de poursuivre : « Nos combattants héroïques continuent d’affronter l’agression sioniste pendant la bataille de la Revanche des Libres dans le cadre de la réponse unifiée de la chambre commune des factions de la résistance », annonçant « le bombardement des colonies, villes et sites d’occupation avec une variété de salves de missiles et de tirs d’artillerie ».

Et d’ajouter que « la résistance palestinienne continue de faire souffrir de l’entité israélienne, déçue par les frappes de la résistance palestinienne qu’elle a dirigés de manière unifiée au cœur de Tel-Aviv et d’alQods dans le cadre de l’opération la Revenge des Libres ».

En réponse à l’agression israélienne sur la bande de Gaza, la résistance palestinienne a tiré des roquettes vers les colonies de l’occupation israélienne, et les scènes ont montré les colons fuyant après avoir activé les sirènes d’avertissement.

Les raids israéliens se poursuivent sur les villes de la bande de Gaza, et l’occupation poursuit son agression sur la bande pour le quatrième jour, et a mené une série de raids et d’opérations de bombardement ciblant des zones distinctes de la bande de Gaza.

Source: Médias