Les États-Unis soutiennent l’effort d’un groupe de pays de l’Otan visant à entraîner des pilotes ukrainiens et à transférer à Kiev les avions à réaction F-16, rapporte Politico citant le général Mark Milley, chef d’état-major des armées des États-Unis. Il estime cependant que les F-16 ne seront pas une arme à même d’inverser la situation sur le champ de bataille.

« Les Russes disposent de 1.000 chasseurs de quatrième génération… Si vous voulez affronter la Russie dans les airs, vous aurez besoin d’un nombre substantiel de chasseurs de quatrième et de cinquième génération. Dons si vous regardez la courbe des coûts et faites l’analyse, la chose la plus intelligente à faire est exactement ce que nous avons fait, à savoir fournir une quantité importante de défenses aériennes intégrées pour couvrir l’espace de combat et priver les Russes de l’espace aérien », affirme-t-il.

Mark Milley estime que les avions de chasse sont beaucoup plus chers que les obus d’artillerie et les véhicules terrestres ce qui rend plus utiles les dépenses pour la défense aérienne.

« À la guerre, il n’y a pas d’armes magiques, les F-16 n’en sont pas et rien d’autre non plus. »

Une livraison qui ne changera pas grand-chose

Après de longues hésitations, Joe Biden s’est déclaré prêt à fournir un effort conjoint avec ses alliés pour livrer des F-16 à Kiev, en marge du sommet du G7.

Même si les chasseurs ne proviendront peut-être pas directement des États-Unis. Washington entend également s’engager dans la formation de pilotes sur ces appareils.

Kiev qualifie la fourniture de F-16 d’une décision « pratiquement prise ».

Moscou estime que l’arrivée d’armes occidentales de plus en plus sophistiquées, y compris d’avions F-16, à Kiev n’est pas en mesure d’inverser la situation sur le champ de bataille.

« Il est évident que la décision a été prise d’ajouter des avions, mais tout comme les autres types d’armements, ils ne peuvent pas changer fondamentalement la situation sur le front », a déclaré mardi 23 mai Dmitri Peskov, porte-parole du Président russe.

