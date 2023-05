Les partisans du président turc Recep Tayyip Erdogan ont célébré dans les rues de Turquie aujourd’hui, dimanche, après avoir annoncé sa victoire aux élections présidentielles du pays dans un nouveau mandat.

Les villes turques ont connu de grandes célébrations après la publication des résultats préliminaires du second tour des élections présidentielles, qui ont confirmé la victoire d’Erdogan, dont le Parti de la justice et du développement et ses alliés ont obtenu une confortable majorité parlementaire au premier tour.

Les participant aux célébrations ont hissé des drapeaux turcs, des photos du président turc et les bannières du Parti de la justice et du développement, et ont tiré des feux d’artifice.

De plus, des célébrations ont eu lieu devant le bureau du Parti de la justice et du développement dans la ville turque d’Izmir, pour applaudir la victoire de Recep Tayyip Erdogan.

Le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré dimanche sur le toit d’un bus garé devant sa résidence stambouliote vers laquelle a convergé une foule enthousiaste: « Notre nation nous a confié la responsabilité de gouverner le pays pour les cinq prochaines années ».

Le président turc Recep Tayyip Erdogan est donné en tête dimanche soir du second tour de l’élection présidentielle après le décompte de plus de 95% des voix, selon l’agence officielle Anadolu.

M. Erdogan, au pouvoir depuis vingt ans, obtient à ce stade 52,3% des suffrages, contre 47,7% pour son adversaire Kemal Kiliçdaroglu, selon ces résultats provisoires.

Source: Médias