Le camp de Jénine au nord de la Cisjordanie occupée a fait l’objet dans la nuit de dimanche à lundi d’une énième incursion israélienne d’envergure au cours de laquelle un ex-détenu palestinien est tombé en martyr.

Des témoins oculaires ont rapporté qu’une unité importante de l’armée d’occupation a lancé une attaque contre le camp depuis plusieurs axes et des combattants des Brigades al-Qods/ compagnie de Jénine lui ont livré un combat après des appels à la mobilisation lancés depuis les mosquées du camp.

Dans un communiqué, ce groupe formé de plusieurs combattants du camp chargés de défendre le camp a expliqué ce qu’il s’est passé. Selon le texte, l’incursion israélienne a été faite depuis plusieurs axes « pour divertir nos combattants », mais « leur éveil a permis de transformer l’opération de défense en attaque ».

« Nos combattants sont parvenus à assener plusieurs frappes aux forces de l’occupation et à leurs véhicules dans le quartier Est et l’ont pilonné avec des rafales de tirs de feu et d’engins piégés causant des blessures directes », indique le texte.

Les images vidéo prises montrent qu’un véhicule israélien est remorqué par un autre véhicule.

Le texte précise que les combattants palestiniens ont aussi visé les emplacements de snipers israéliens déployés sur les toits de maisons.

Selon le ministère palestinien de la Santé, le jeune palestinien de 37 ans, Achraf Mohamad Amine Ibrahim a été touché mortellement par deux balles explosives : la première lui a perforé le foie et la seconde les poumons.

Ex-détenu dans les prisons de l’occupation israélienne, il faisait part au combat contre l’incursion israélienne.

« Notre peuple de capitulera jamais face aux crimes incessants qui renforceront sa volonté à poursuivre le devoir de la résistance, en réponse a l’appel des sacro-saints, pour venger le sang des martyrs en dépit du long chemin et des sacrifices », a assuré le mouvement du Jihad islamique dans un message de condoléances au martyr.

Durant l’offensive israélienne, les forces d’occupation ont arrêté le père du recherché Nour al-Hoses, et le frère d’un autre recherché Amane Hardane,

Ailleurs en Cisjordanie occupée, il est question de plusieurs autres autres incursions israéliennes pour arrêter des Palestiniens

** dans la localité de Beitunia, à l’ouest de Ramallah où deux frères palestiniens Mohamad et Mahmoud Hreish ont été arrêtés chez eux.

Incursion israélienne à Beitunia

** dans les quartiers est de la ville de Naplouse ou Youssef Mansour a été capturé dans sa maison.

Youssef Mansour

** dans la localité Qabalane, au sud de Naplouse, pour capturer un ex-detenu, Samer Abdel Latif.

Samer Abdel Latif.

L’agence Quds fait état de 15 arrestations durant les incursions israéliennes en Cisjordanie occupée, à l’aube de ce lundi 29 mai.

Bande de Gaza

En outre, les médias palestiniens ont rapporté que les forces d’occupation israéliennes ont opéré une incursion ce lundi matin dans la bande de Gaza.

Selon des sources palestiniennes, des bulldozers et des véhicules militaires, ont pénétré sur des dizaines de mètres dans les terres à l’est du quartier de Zeitoun à Gaza et à l’est du quartier de Nahda à Rafah, et ont mené des opérations de déboisement dans les deux zones.

Source: Divers