Le guide suprême de la révolution en Iran le grand ayatollah Ali Khamenei a salué le renforcement des relations entre son pays et le sultanat d’Oman, lors de sa rencontre avec le gouverneur de cet émirat Haitham Ben Tareq Al Said, en visite à Téhéran depuis dimanche 28 mai.

« Le renforcement des relations entre l’Iran et Oman dans tous les domaines est dans l’intérêt des deux pays », a-t-il déclaré, notant la nécessité de « suivre sérieusement les pourparlers entre les deux pays pour parvenir à des résultats tangibles ».

L’Imam Khamenei a également souligné que « les politiques de l’entité sioniste et de ceux qui la soutiennent visent à attiser les divergences dans la région et à déstabiliser la sécurité régionale, et tous les pays devraient prêter attention à cette question ».

Évoquant la reprise des relations entre l’Iran et l’Arabie saoudite, rompues depuis 2016, le dirigeant iranien a déclaré que cela « résultait des bonnes politiques du gouvernement dans le cadre du renforcement des relations avec les pays voisins et les pays de la région ».

Saluant le désir de l’Égypte de renouer ses relations avec l’Iran il a assuré : « le renforcement des relations avec les gouvernements islamiques rétablira la gloire de la oumma islamique … La collaboration et la coopération entre les pays islamiques dans la limite de leurs capacités seront au profit des peuples, des pays et des gouvernements islamiques ».

Le Sultan d’Oman Haitham ben Tariq Al-Said est arrivé dimanche 28 mai à Téhéran, pour une visite d’État de deux jours, quelques jours après sa visite au Caire et ses entretiens avec le président Abdel Fattah Al-Sissi. Une visite qui selon Press Tv, s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par Mascate ces derniers mois visant à rapprocher l’Iran et l’Égypte.

Contrairement à la plupart de ses voisins, Oman entretient depuis longtemps d’excellentes relations avec la République islamique, jouant régulièrement le rôle de médiateur entre Téhéran et les pays du Moyen-Orient et de l’Occident. Il avait facilité les négociations entre l’Iran et son ennemi juré Washington, ainsi que les discussions autour du dossier nucléaire et celles entamées pour la reprise des relations avec l’Arabie saoudite.

Au 1e jour de la visite du sultan d’Oman en Iran, 4 documents ont été signés entre Téhéran et Mascate de coopération dans les domaines économique et d’investissement, des zones franches et de l’énergie.

Selon des informations, la visite se concentrera sur la promotion de la coopération entre les deux pays et s’appuiera sur les accords conclus lors de la visite du président iranien Ebrahim Raïssi à Mascate en mai de l’année dernière.

Selon Press Tv, l’analyste omanais Saïd Al-Mahrooqi a prédit que les questions les plus importantes qui seront discutés lors de la visite du Sultan d’Oman à Téhéran sont liées au pétrole et au gaz, à l’investissement et au tourisme, et au projet de chemin de fer régional de l’Iran à Oman en passant par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

