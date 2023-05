Pour les superstitieux, c’est le mauvais sort qui s’abat sur « Israël ». Après les corbeaux, c’est un évènement provoqué par un cafard qui a fait la une.

Le samedi 27 mai, une scène de panique a éclaté dans la ville de Tel Aviv après les cris d’une femme attablée dans un café et les gens se sont mis à courir dans tous les côtés. Deux israéliens ont été légèrement blessés par les éclats de verre qui se sont brisés pendant la bousculade.

Ayant afflué sur le lieu, les forces de sécurité israéliennes avaient dans un premier moment cru qu’il s’agissait d’une opération de résistance et ont procédé à un ratissage du quartier. Avant que la femme qui a lancé l’alerte n’avoue avoir pris peur à cause d’un cafard.

L’une de femmes qui était présente a rapporté pour la chaine de télévision israélienne Channel 12 qu’à peine les clients ont-ils entendu le cri d’une femme qu’ils ont renversé les tables et se sont mis à crier et à courir, écrasant tout sur leur chemin. Des verres sont tombés par terre et certains ont été blessés.

Selon les médias israéliens, l’incident a eu lieu dans la rue Dizengoff où deux opérations de résistance avaient eu lieu en mars et avril derniers, eu cours desquelles un colon puis trois colons avaient succombé.

« Je ne blâme pas la femme qui a crié a cause d’un cafard. Si ceci avait eu lieu dans un pays ordinaire, la chose serait passée comme une anecdote », a-t-elle ajouté selon Channel 1.

Le mois d’avril dernier, une vidéo illustrant un corbeau arrachant un drapeau israélien à l’entrée d’une colonie en Cisjordanie occupée était devenue virale sur les réseaux sociaux israéliens et arabes.

De Gaza, l’activiste palestinienne Jihad Helles a twitté : « Ce corbeau nous apprend encore une fois ce qu’il faut faire. » Selon le media Middle East Eye (MEE), l’allusion renvoie à une histoire citée dans la Bible et le Coran, où un corbeau apprend à Caïn comment enterrer son frère Abel qu’il vient d’assassiner.

Pour le journaliste de Haaretz Nir Hassoun, qui a republié cette vidéo sur son compte Twitter, « Dieu nous fait indubitablement allusion à quelque chose, mais nous ne savons pas exactement quoi », selon le media MEE.

