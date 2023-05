Des médias italiens ont livré ce mardi une version différente de celle des agences internationales du naufrage d’un bateau touristique dimanche qui aurait coûté la vie à quatre personnes sur le lac Majeur, situé dans le sud des Alpes, dans le nord de l’Italie.

Selon les agences, l’embarcation était louée par des touristes qui fêtaient à son bord un anniversaire.

« Le bateau de 16 mètres de long s’est retourné dimanche soir au large de Lisanza, à l’extrémité Sud du lac, alors que le temps était soudainement devenu orageux ».

Et 4 personnes ont été portées disparues. Deux Italiens, un Israélien et une citoyenne russe.

Tous les passagers sont tombés à l’eau et la plupart a pu nager pour rejoindre le rivage.

Or, assure le journal Corriere delle Sierra, ce sont 20 agents des renseignements italiens et israéliens qui étaient à bord du bateau.

Il rapporte que suite à l’incident, 10 agents israéliens ont été renvoyés en « Israël » par un vol urgent à bord d’un avion militaire, lundi matin.

Parallèlement, des agents de renseignement italiens ont été secrètement retirés des salles d’urgence dans lesquelles ils se trouvaient en Italie afin que leur identité ne soit pas révélée.

Lundi, le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé que l’Israélien tué dans l’accident du bateau était un employé à la retraite des services de sécurité israéliens, et avait la cinquantaine.

Une vidéo des pompiers, publiée par le site du quotidien Corriere della Sera, montre l’hélicoptère survolant des eaux agitées, où flottaient des chaises et d’autres débris.

Source: Médias