Les procureurs fédéraux disposent d’un enregistrement audio de 2021 dans lequel l’ex-président US Donald Trump reconnaît avoir conservé un document classifié du Pentagone sur une éventuelle attaque contre l’Iran après avoir quitté la Maison Blanche, a rapporté CNN le mercredi 31 mai.

L’enregistrement indique que Trump a compris qu’il avait conservé des documents classifiés après avoir quitté la Maison Blanche, selon plusieurs sources au fait de l’enquête.

Dans l’enregistrement, les propos de Trump suggèrent qu’il aimerait partager l’information mais qu’il est conscient des limites de sa capacité à déclassifier les documents après sa présidence, ont déclaré deux des sources.

En août dernier, le gouvernement américain a récupéré plus de 300 documents classifiés dans la résidence de M. Trump à Mar-a-Lago, en Floride.

Selon le New York Times, ils comprenaient des documents de la CIA, de l’Agence nationale de sécurité et du FBI.

D’autres médias ont indiqué qu’un document décrivant les défenses militaires et les capacités nucléaires d’un gouvernement étranger a été trouvé par des agents du FBI, et que d’autres fichiers classifiés récupérés comprenaient des renseignements très sensibles concernant l’Iran et la Chine.

En novembre 2022, le procureur général des États-Unis Merrick Garland a nommé le procureur Jack Smith en tant qu’avocat spécial pour superviser les enquêtes sur Trump, y compris celle portant sur les documents classifiés.

Smith s’est concentré sur la réunion en question, dans le cadre de l’enquête criminelle sur la gestion des secrets de sécurité nationale par Trump.

Des sources décrivent l’enregistrement comme un élément de preuve « important » dans un éventuel procès contre M. Trump, qui a rappelé à plusieurs reprises qu’en tant qu’ancien président, il pouvait conserver les archives présidentielles et déclassifier « automatiquement » les documents.

La réunion du 20 juillet s’est tenue au club de golf de Trump à Bedminster, dans le New Jersey, avec deux personnes travaillant sur l’autobiographie de l’ancien chef de cabinet de Trump, Mark Meadows, ainsi qu’avec des collaborateurs de l’ancien président, dont la spécialiste de la communication Margo Martin.

Un porte-parole de la campagne de Trump a déclaré que les « fuites » étaient destinées à « attiser les tensions » autour de M. Trump.

De son côté, Donald Trump insiste sur le fait qu’il a déclassifié les documents en question avant de quitter ses fonctions. L’ancien président et ses avocats ont publiquement insinué à plusieurs reprises que les agents qui ont effectué le raid avaient dissimulé des preuves lors de la perquisition.