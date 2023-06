Le commandant en chef du Corps des gardiens de la Révolution islamique en Iran (CGRI) a déclaré que les ennemis n’auront plus de place dans la région car ils ont pris la fuite « humiliés en raison des sacrifices consentis par les martyrs ».

Le général Hossein Salami a fait ces remarques, le jeudi 1er juin, dans une allocution devant un congrès national commémorant 2 000 martyrs de la ville de Sabzevar, dans le nord-est de l’Iran.

Il a déclaré que « les ennemis avaient détruit des villes musulmanes en Irak et en Syrie en déversant des bombes sur des innocents et en enterrant des enfants sous les décombres ».

Cependant, a-t-il ajouté, « alors que les ennemis en imposant des sanctions aux nations musulmanes et en exerçant une pression politique par l’appui de tous leurs médias ont essayé de cibler les croyances de la jeunesse ce sont les martyrs qui ont déjoué leurs complots sinistres ».

« Aujourd’hui, cette terre brille dans le monde et aucune puissance ne peut se dresser contre nous, grâce au sang des martyrs, qui nous ont apporté la paix », a affirmé le général Salami.

« Nous avons écrasé les os des ennemis dans toutes les batailles. Comme vous pouvez le voir, ils ont fui la région humiliés et désormais, ils n’auront plus de place dans la région », a-t-il souligné.

Le commandant en chef du CGRI a également noté que la République islamique connaît parfaitement les ennemis de la nation iranienne ainsi que leurs politiques et leurs méthodes.

« Nous savons ce que veulent les ennemis ainsi que la profondeur de leurs intentions. Ils veulent diminuer la lumière divine…, mais ils se trompent gravement car toutes leurs conspirations échoueront définitivement », a-t-il déclaré.

A noter que le groupe terroriste Daesh a vu le jour alors que Washington manquait d’excuses pour étendre son ingérence en Asie occidentale.

Dirigés par l’icône antiterroriste iranienne, le général Qassem Soleimani, les conseillers militaires iraniens se sont précipités au secours de l’Irak et de la Syrie face à Daech en 2014.

Ils ont aidé les forces armées irakiennes et syriennes à inverser les gains de Daech et finalement à libérer leurs comtés de l’emprise du groupe terroriste parrainé par les États-Unis environ trois ans plus tard.

Au lendemain de la victoire, les États-Unis ont été contraints de retirer la plupart de leurs forces d’occupation de la région alors que leurs complots contre les pays musulmans étaient sapés.

Source: Avec PressTV