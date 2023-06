Alors que les opérations de résistance se poursuivent en Cisjordanie occupée, pour affronter les colonisation et annexion entreprises par les autorités de l’occupation israélienne, et en dépit des moyens modestes dont disposent les Palestiniens, les Brigades de Jénine des Brigades al-Qods ont lancé un appel aux combattants palestiniens les conseillant de ne pas utiliser de munitions pour viser les véhicules blindés israéliens.

« Gardez vos munitions et ne les utilisez qu’en direction des crânes et des poitrines des soldats de l’occupation lorsqu’ils descendent des Jeeps », a prescrit le groupe dans une conférence de presse.

Et d’ajouter : « Il faudrait que les embuscades soient de mise car elles peuvent réaliser des coups mortels par la Volonté de Dieu ».

Sur les 38 actes de résistance répertoriés ces 24 dernières heures par les médias palestiniens contre les forces d’occupation israélienne ou les colons, en Cisjordanie occupée et dans les quartiers est de la ville sainte al-Qods (Jérusalem), 3 seulement sont des tirs de feu.

L’un de ces tirs de feu a visé la colonie Ma’alé Shomron, établie à l’est de Qalqilia et les deux autres contre le site militaire israélien établi sur le mont Jarizem à Naplouse.

Il y a eu aussi une opération à la voiture bélier dans la localité Huwara à proximité de Naplouse.

Selon les médias israéliens, deux soldats israéliens y ont été blessés, les blessures sont moyennes pour le premier et légères pour le second. Le site israélien i24 a indiqué qu’ils ont été percutés pendant qu’ils traversaient la rue dans la localité.

L’auteur de l’opération a été arrêté une heure après l’opération. Un couteau se trouvait dans sa voiture, selon les médias israéliens.

D’autres actes sont de tirs de cocktail molotov sur les voitures de colons dans plusieurs endroits de Qalqilia, à l‘ouest de la Cisjordanie, et dans plusieurs endroits à Ramallah.

Il y a eu aussi 9 attaques contre des véhicules de colons à coups de pierres et 18 affrontements également à coups de pierres entre des jeunes palestiniens d’un côté et des soldats et des colons israéliens de l’autre. Et ce dans les régions d’al-Qods, Ramallah, Jénine, Tulkarem, Naplouse, Qalqilia, Bethleem, Ariha (Jéricho) et al-Khalil.

Affrontements à Tulkarem

De leur côté, les soldats de l’occupation israélienne ont opéré des incursions dans plusieurs localités palestiniennes et arrêté des jeunes palestiniens, dont:

** dans la localité de Qabatiya au sud de Jénine (nord de la Cisjordanie) et des affrontements ont éclaté dans ses quartiers est.



** dans le camp Shu’fat au nord de la ville sainte d’al-Qods



** dans la localité Tamoune au sud de Toubas

Depui les début de l’an 2023 et jusqu’au 31 mai , le centre d’études libanais U-Feed a recensé plus de 2.200 violations et infractions commises par les soldats et colons israéliens et dans la ville sainte d’al-Qods.

Ahmad Ghassan Khaled a été arrêté à Naplouse

Le jeune Hamza Assaf arrêté à Qabatiya

Arrestation de jeunes palestiniens à Tamoune

