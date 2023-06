Le missile hypersonique « Fattah » , le dernier acquis stratégique de la Force aérospatiale du Corps des gardiens de la Révolution islamique, a été dévoilé ce mardi matin 6 juin en présence du président iranien Ebrahim Raïssi.

Le missile hypersonique Fattah qui veut dire le Conquérant en persan et en arabe, a une portée de 1 400 kilomètres et est capable de percer tous les systèmes de défense antimissile et de les détruire.

Commentant la révélation de ce missile, le journal israélien Jerusalem Post a fait remarquer qu’il peu atteindre Israël en 400 secondes.

Selon les médias iraniens, ce missile a une précision croissante, une vitesse très élevée et une excellente maniabilité. Il a également la capacité de se cacher et de passer à travers les systèmes radar.



Grâce à son propulseur à combustible solide à buse mobile de deuxième étage, ce missile tactique est capable d’atteindre des vitesses très élevées et d’effectuer diverses manœuvres à l’intérieur et à l’extérieur de l’atmosphère terrestre afin de vaincre tous les types de systèmes de défense aérienne ennemis. Il a une portée de 1400 km et sa vitesse avant d’atteindre la cible est de Mach 13-15. Il peut traverser 15 mille kilomètres en une heure.

En novembre dernier, le commandant de la Force aérospatiale du CGRI, le général Hajizadeh a annoncé la construction d’un missile balistique hypersonique en marge de la cérémonie d’anniversaire du martyre du général Tehrani Moghadam, déclarant que « ce missile a une vitesse élevée et peut manœuvrer dans et hors de l’atmosphère ».

« Ce nouveau missile pénétrera tous les systèmes de défense antimissile et je ne pense pas qu’il y ait une technologie capable de le contrer avant des décennies. Ce missile cible les systèmes anti-missiles ennemis, ce qui sera un grand élan générationnel dans le domaine des missiles », avait-il dit.

Selon le journal israélien Yediot Ahronot, il est impossible d’intercepter ce genre de missile supersonique via le Dôme de fer. « Les missiles hypersoniques sont des missiles du type capable de voyager au moins cinq fois la vitesse du son – une vitesse énorme, combinée à des capacités de navigation avancées, qui rendraient les missiles très difficiles à intercepter », estime le journal.

Selon le Maariv, la révélation de ce missile est « un message latent à Israël sur fond de menaces récentes de bombarder les installations nucléaires iraniennes ».

Le journal a rappelé que l’Iran avait dévoilé à la fin du mois passé un missile balistique baptisé Khaybar, issu de la quatrième génération des missiles Khorramchahr. D’une portée de 2000 km, l’une de ses caractéristiques est qu’il peut être télécommandé et téléguidé durant sa trajectoire en dehors de l’atmosphère. Une caractéristique rend le missile complètement à l’abri des attaques de guerre électronique.

Source: Divers