Le groupe de défense des droits de l’homme « Justice for Myanmar » a déclaré dans un rapport publié jeudi 8 juin que le producteur d’armes israélien CAA Industries avait expédié du matériel à un fournisseur de l’armée birmane en juillet 2019.

L’expédition de deux tonnes comprenait des moules pour l’injection de polymères plastiques qui pourraient être utilisés pour fabriquer des pièces de fusil comme des poignées.

« Justice for Myanmar » a publié des images de fusils fabriqués par les industries d’armement de l’armée birmane, y compris des fusils d’assaut, des fusils de sniper et des mitrailleuses légères, et a identifié des poignées et des stocks avec le même design que celui vendu par CAA.

« En vertu des normes internationales des droits de l’homme sur les entreprises et les droits de l’homme, CAA Industries a la responsabilité de faire preuve de diligence raisonnable et de prévenir ou d’atténuer et de remédier à tout impact négatif sur les droits de l’homme lié à l’utilisation finale de leurs produits et services », a déclaré le groupe de droit de l’homme dans une déclaration.

« Justice For Myanmar demande à CAA Industries d’arrêter immédiatement toute collaboration, y compris les expéditions d’accessoires pour machines spécialisées et moules d’injection, vers le Myanmar. »

Le ministère de la Justice du Myanmar a déclaré que « Star Sapphire » est le groupe qui avait acheté l’équipement et qui, selon les médias israéliens, avait agi en tant que courtier entre des entrepreneurs israéliens et la junte militaire du Myanmar. Le groupe Star Sapphire avait auparavant été visé par des sanctions américaines.

Le rapport de « Justice for Myanmar » comprenait également une lettre de l’avocat israélien Eitay Mack, qui a déclaré que les armes produites au moyen des équipements de CAA Industries Ltd pourraient aider la campagne militaire de chasse à l’homme et d’extermination du Myanmar contre les militants pour la démocratie, les journalistes et le grand public.

« Ce qui rend cet accord particulièrement problématique, c’est qu’il fournit à l’armée birmane les outils nécessaires pour améliorer ses armes légères et que ce savoir-faire restera. Il ne s’agit pas d’une livraison unique d’armes, mais de produits et d’outils qui peuvent être conservés et utilisés pour beaucoup de choses », a ajouté Mack.

Des groupes de défense des droits de l’homme et des responsables birmans ont rapporté en 2017 qu’Israël continuait de vendre des armes et des munitions au Myanmar alors que des milliers de réfugiés rohingyas fuyaient la répression brutale de l’armée dans l’État de Rakhine.

Les Nations Unies ont décrit le peuple Rohingya comme la minorité la plus persécutée au monde.

En 2017, une campagne sanglante dans l’État de Rakhine au Myanmar a fait fuir quelque 740 000 Rohingyas de l’autre côté de la frontière vers le Bangladesh voisin, rapportant des récits de viols, de massacres et d’incendies criminels.

Source: Press TV