En visite en Chine pour six jours, la Présidente hondurienne a déposé une demande officielle d’adhésion à la Nouvelle banque de développement des BRCIS.

Une requête qui a été formulée lors de la rencontre entre Xiomara Castro et la présidente de la banque, Dilma Roussef, à Shanghai, où se trouve le quartier général de l’institution.

Dans les jours suivants, une commission technique gouvernementale sera créée afin d’assurer le processus d’adhésion.

NDB was honored to host H.E. Ms. Xiomara Castro, President of Honduras & the accompanying delegation at our HQ in Shanghai.

NDB President Dilma Rousseff warmly welcomed President Castro & reaffirmed our commitment to promoting sustainable development & international cooperation. pic.twitter.com/OtfI5YjAFS

— New Development Bank (@NDB_int) June 10, 2023