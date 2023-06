Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a estimé que l’intelligence artificielle est devenue une menace pour le monde au même titre que la menace via une guerre nucléaire.

Guterres a souligné la nécessité d’exiger des mesures pratiques de la part des experts et des scientifiques du monde entier pour faire face à la menace posée par l’intelligence artificielle.

Le Secrétaire général des Nations Unies a déclaré : « L’intelligence artificielle est devenue une menace existentielle pour les humains, tout comme les guerres nucléaires ».

António Guterres a mis en garde contre le fait de ne pas traiter cette affaire au niveau requis, ajoutant : « Nous devons prendre ces avertissements au sérieux ».

Les déclarations de Guterres coïncident avec les déclarations précédentes de l’ancien PDG de la société américaine Google, Eric Schmidt, dans lesquelles il a déclaré que l’intelligence artificielle constituait une « menace existentielle ».

De nombreux géants de la technologie s’opposent à l’utilisation généralisée de la technologie de l’intelligence artificielle, notamment le chef de Tesla, Elon Musk, qui a signé une lettre ouverte appelant les entreprises à suspendre les expériences d’intelligence artificielle pendant une période de 6 mois, à repenser les implications des protocoles de sécurité et éthique de leur travail.

Au cours des derniers mois, des craintes se sont propagées au sujet du programme d’intelligence artificielle, Chat GBT, au milieu d’avertissements selon lesquels il pourrait conduire à un vol à grande échelle de propriété intellectuelle et à la diffusion d’informations trompeuses, en plus de la possibilité de l’utiliser pour accéder à des informations sensibles et causant l’élimination de l’élément humain dans de nombreux cas d’emplois.

Source: Médias