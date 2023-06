L’armée russe a affirmé mardi, vidéo à l’appui, avoir capturé pour la première fois sur le front en Ukraine des chars de fabrication allemande Leopard et des blindés de fabrication américaine Bradley, fournis à Kiev par les Occidentaux pour sa contre-offensive.

«Des chars Leopard et des véhicules de combat d’infanterie Bradley. Maintenant, ce sont nos trophées », a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram, accompagnant son message d’une vidéo filmée au téléphone montrant plusieurs véhicules militaires endommagés.

Berlin ne peut pas remplacer les chars

Lundi soir, le ministre allemand de la Défense a prévenu que son pays ne pourrait remplacer tous les chars fournis par son pays à l’Ukraine et mis hors d’usage lors des combats.

« Nous n’allons pas pouvoir remplacer chaque char qui cesse de fonctionner », a déclaré Boris Pistorius lundi soir à la chaîne de télévision RTL-Allemagne, selon l’AFP.

A ce jour Berlin a fourni ou promis à Kiev 110 chars Leopard 1 et 18 chars de combat Leopard 2.

Les dépôts d’armes sont vides en Europe



Même position de la part de l’ancien Premier ministre slovaque Peter Pellegrini, selon lequel les dépôts d’armes à travers l’Europe sont vides, et il faudra 5 à 10 ans pour les réapprovisionner.

Dans une interview au média slovaque RTVS, il a assuré que la Slovaquie ne sera plus en mesure d’apporter une aide significative à l’Ukraine.

160 chars perdus, selon Poutine

Lors de sa réunion avec des correspondants de guerre, le président russe Vladimir Poutine a assuré que l’industrie ukrainienne de la défense «ne produit rien»: « On apporte des munitions, on apporte de l’équipement. L’agression ukrainienne ne tiendra pas longtemps. La question de la démilitarisation se pose en termes pratiques », selon lui.

M. Poutine a assuré que les forces armées ukrainiennes ont perdu plus de 160 chars et plus de 360 véhicules blindés pendant l’offensive ukrainienne tandis que la Russie a perdu 54 chars, dont « une partie doit être réparée ».

Alors que Kiev tergiverse sur le déclenchement de sa contre-offensive, le numéro un russe a estimé pour sa part, qu’elle dure depuis le 4 juin.

« Les forces ukrainiennes n’ont réussi à avancer sur aucun des axes. Les pertes irrémédiables sont presque de 50/50. Le ratio de la Russie est de 1/10 », a-t-il affirmé.

Vladimir Poutine a aussi commenté les informations selon lesquelles Washington envisage la possibilité d’emboîter le pas de Londres et d’envoyer à Kiev de tels obus.

La Russie a « beaucoup d’obus à uranium appauvri, mais elle ne les utilise pas », selon Poutine

Cependant, elle peut y recourir si ce genre d’armes est employé contre elle, mais elle n’en utilisera pas de manière préventive, a expliqué le Président russe.

La météo n’est pas favorable selon Zelensky

Dans son adresse vidéo quotidienne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait quant à lui dit que « les pertes ennemies sont exactement au niveau dont nous avons besoin».

«La météo n’est pas favorable – la pluie rend notre tâche plus difficile — mais la force de nos soldats donne de bons résultats», a-t-il ajouté, en saluant le retour du drapeau ukrainien dans des «territoires nouvellement libérés».

Selon l’AFP, le gouvernement ukrainien avait affirmé avoir repris depuis ce week-end sept villages dans le Sud et l’Est du pays sur une superficie qui s’élève à 90 kilomètres carrés. Lundi après-midi, l’armée ukrainienne avait également affirmé avoir progressé dans la région de Bakhmout. Des informations qui n’ont pas été confirmées de source indépendantes.

Source: Divers