Un membre du parlement iranien, Abbas Kalro, a déclaré que plus de 100 milliards de dollars d’actifs iraniens sont gelés à l’extérieur du pays, soulignant la nécessité de prendre des mesures pour les récupérer.

« Il y a un besoin d’améliorer la gestion des ressources financières internes du pays », a ajouté Kalro, lors d’une réunion dans la province de Semnan, à l’est de Téhéran, expliquant qu’il s’agit « d’un des défis importants », selon l’agence de presse iranienne Fars.

Mardi 13 juin, Ehsan Khandozi, a déclaré aux médias locaux iraniens que certaines mesures avaient été prises par le ministère iranien des Affaires étrangères et la Banque centrale d’Iran pour libérer les fonds iraniens gelés à l’étranger.

Il a ajouté que dans les semaines à venir, des fonds iraniens gelés seront débloqués dans certains pays, notamment la Corée du Sud, ce qui répondra aux besoins du pays en devises étrangères.

Il y a quelques jours, l’agence iranienne ISNA a rapporté qu’à la suite de la visite du sultan omanais, Haitham ben Tareq, à Téhéran, 24 milliards de dollars des avoirs iraniens gelés en Irak et en Corée du Sud seront débloqués, grâce aux ressources dont disposent l’Iran au Fonds monétaire international.

Les médias locaux ont rapporté que les actifs qui seront libérés comprennent 7 milliards de dollars de la Corée du Sud, en plus de plus de 10 milliards de dollars de l’Irak.

3 milliards de dollars ont été libérés par l’Irak, a indiqué la semaine passée le président de la Chambre de commerce irako-iranienne.

En avril 2022, l’Iran avait évoqué la libération d’une grande partie des avoirs iraniens gelés après avoir conclu un nouvel accord indépendant de l’accord nucléaire.

En mars 2022, le ministère iranien des Affaires étrangères avait assuré que le Royaume-Uni a remis ses dettes à l’Iran, après 40 ans de retard et après de longues discussions, une somme de 530 millions de dollars.

Source: Médias