Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faisal ben Farhan, a déclaré lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue iranien, Hussein Amir Abdollahian, à Téhéran, aujourd’hui samedi, que « les pourparlers ont été caractérisés par le positif et la clarté », soulignant que « des travaux sont actuellement en cours pour reprendre les missions diplomatiques dans les deux pays ».

Faisal ben Farhan a affirmé que « sa visite à Téhéran s’inscrit dans la continuité de l’accord signé entre l’Iran et l’Arabie saoudite », expliquant que « son pays ouvrira prochainement son ambassade en Iran », et il a également exprimé ses remerciements à son homologue iranien.

Il a indiqué que « les relations normales entre les deux pays sont la base », et « qu’ils partagent des liens communs », espérant que « le retour des relations entre les deux pays se reflétera positivement sur la région et le monde islamique ».

Le ministre saoudien a souligné « l’importance de la coopération entre les deux pays en matière de sécurité régionale, en particulier en matière de sécurité maritime, et que « la région doit être exempte d’armes de destruction massive ».

Ben Farhan a remercié le ministère et le gouvernement iraniens des Affaires étrangères pour les facilités accordées au retour de la mission diplomatique saoudienne, notant que « la relation avec l’Iran est basée sur le respect mutuel et la non-ingérence dans les affaires intérieures ».

Le ministre saoudien a annoncé son aspiration à rencontrer le président iranien, Ibrahim Raisi, afin de lui transmettre les salutations du roi d’Arabie saoudite, et de lui remettre une invitation à visiter le Royaume. Il a également souhaité la bienvenue aux pèlerins iraniens qui effectueront le Hajj cette année.

Amir Abdellahian : Nous avons discuté des différentes dimensions de la relation entre les deux pays

De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré, lors de la conférence de presse conjointe avec son homologue saoudien, que « Téhéran et Riyad ont échangé les noms des deux ambassadeurs entre les deux pays, et ils travaillent à les ratifier ».

Amir Abdellahian a déclaré que « les deux pays avaient fourni les conditions pour l’ouverture de l’ambassade saoudienne à Téhéran et de son consulat à Mashhad, et ils ont discuté des différentes dimensions des relations irano-saoudiennes ».

Le ministre iranien a confirmé avoir discuté avec son homologue saoudien de la question de la sécurité régionale et de la coopération entre toutes les parties, soulignant que « l’Iran recherche la paix dans la région ».

Il a ajouté que « les deux parties ont tenu un dialogue sur la formation de comités économiques, politiques et frontaliers conjoints, en plus d’une coopération durable dans le domaine du commerce ».

Amir Abdellahian a souligné que « la résolution de la question palestinienne était une priorité pour l’Iran et l’Arabie saoudite », et a renouvelé « le rejet de la poursuite des affrontements au Soudan ».

Ministère iranien des Affaires étrangères : les pourparlers sont positifs et constructifs

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a démenti les rumeurs sur les raisons du changement de lieu de la conférence de presse entre les ministres iranien et saoudien.

Il a expliqué que « la raison du changement de lieu de la conférence de presse était la survenance d’un problème technique à l’endroit précédemment spécifié pour la tenir », indiquant que « les rumeurs qui circulent sont totalement fausses ».

Kanaani a confirmé que les pourparlers entre les ministres des Affaires étrangères de l’Iran et de l’Arabie saoudite se sont déroulés « dans une très bonne atmosphère, positive et constructive ».

Le ministre saoudien des Affaires étrangères est arrivé samedi à Téhéran , il s’agit de la première visite d’un ministre saoudien des Affaires étrangères en Iran depuis plus d’une décennie. homologue.

Il convient de noter que l’Iran et l’Arabie saoudite sont parvenus à un accord pour reprendre le dialogue et les relations diplomatiques, et pour rouvrir les ambassades et les consulats entre les deux pays, en mars dernier, grâce à la médiation chinoise.

Source: Médias