Lors d’une rencontre avec le chef du bureau politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, le président iranien a salué, le mardi 20 juin, les récents succès du front de la Résistance palestinienne dans la bataille contre l’occupation israélienne soulignant que ces victoires ont montré qu’aujourd’hui c’est la Résistance palestinienne qui a le dessus dans l’initiative sur le champ de bataille.

Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, arrivé lundi matin à Téhéran à la tête d’une délégation de haut rang, a été reçu le mardi 20 juin par le président iranien, Ebrahim Raïssi, rapporte le site iranien francophone PressTV.

Le président iranien a déclaré qu’aujourd’hui, la Résistance palestinienne est plus forte que jamais et que ses ennemis sont dans une position faible, en ajoutant que les victoires du front de la Résistance palestinienne ont révélé l’image fausse que les sionistes ont tenté de donner à leur prétendue puissance de dissuasion.

Le président iranien a indiqué que le front de la Résistance palestinienne était en train de changer l’équilibre des pouvoirs en sa faveur et au détriment de l’ennemi occupant, et ce, non seulement en Palestine, mais aussi dans la région et sur la scène internationale.

« Même ceux qui cherchaient autrefois à normaliser les liens avec le régime sioniste et ses partisans ont réalisé qu’il était inutile de négocier avec ce régime et que la seule façon possible d’y faire face est la résistance », a déclaré Raïssi mettant l’accent sur le maintien de l’unité et de la solidarité entre les groupes de la Résistance palestinienne.

« La question la plus importante du monde islamique est la libération de Qods », a-t-il dit ajoutant que toute tentative de normalisation des relations avec le régime sioniste est une trahison de la cause palestinienne et un coup de poignard dans le dos du mouvement de la Résistance.

Il a averti les pays qui cherchaient à faire des compromis avec le régime israélien que leur action n’apporterait pas la sécurité à Israël, mais provoquerait plutôt la haine du régime israélien auprès des nations musulmanes.

Pour sa part, Ismaïl Haniyeh, a remercié la République islamique d’Iran pour son soutien indéfectible à la cause palestinienne ajoutant que la Résistance palestinienne s’étendait non seulement à Gaza et en Cisjordanie, mais aussi dans les territoires occupés en 1948 et même parmi les Palestiniens de la diaspora.

Le chef du bureau politique du Hamas a déclaré que l’un des grands acquis de la Résistance palestinienne était d’atteindre un très haut niveau de cohésion et de coordination parmi tous les groupes de la Résistance, « ce dont nous avons été témoins lors de la récente bataille de cinq jours entre la Résistance palestinienne et le régime sioniste », a-t-il précisé.

Haniyeh a souligné que lors de la récente bataille, il existait une coordination continue parmi tous les groupes de la Résistance comme le Hezbollah libanais, le Jihad islamique de la Palestine, et le Hamas.

Source: Avec PressTV