Après la rébellion menée par le chef du groupe russe Wagner hier, le gouverneur de la province de Rostov annonce qu’un convoi avec ses véhicules appartenant aux combattants Wagner a quitté le territoire de la province conformément à l’accord, après une médiation menée par le président biélorusse.

Le gouverneur de la région de Rostov, dans le sud-ouest de la Russie, Vasily Golubev, a annoncé qu’un convoi avec ses véhicules, en plus des combattants de la compagnie militaire Wagner, a quitté le territoire de la région de Rostov, à l’aube aujourd’hui, dimanche.

Golubev a écrit sur son compteTelegram: « L’unité Wagner a quitté la province de Rostov et s’est dirigée vers ses camps. Je suis reconnaissant à tous ceux qui ont travaillé, dans ces circonstances exceptionnelles, pour assurer le travail cohérent des systèmes de survie dans la capitale et dans toute la région de Rostov ».

Le dossier de l’insurrection armée qui a préoccupé le monde hier, dimanche, a été clos. Une insurrection dirigé par le fondateur de Wagner Yevgeny Prigozhin, qui a choisi de quitter la Russie pour la Biélorussie, après une médiation menée par le président du pays, Alexandre Loukachenko .

Le président biélorusse a eu des entretiens téléphoniques avec le chef de Wagner, en accord avec le président russe Vladimir Poutine, a annoncé la présidence biélorusse.

L’accord comprenait de nombreux points, dont le premier est que certains combattants Wagner qui ont refusé dès le départ de s’engager dans la « campagne d’insurrection » de Prigozhin auront la possibilité de rejoindre les rangs des forces armées russes et de signer un contrat avec le ministère de la Défense, et ils ne seront soumis à aucune responsabilité légale.

Outre le retour des forces Wagner dans leurs camps, la partie qui ne souhaite pas retourner dans les quartiers généraux et les camps signera des accords avec le ministère russe de la Défense. Et aussi la clôture du dossier pénal contre Prigozhin et son départ en Biélorussie.

Et le chef du groupe russe Wagner a étonnamment annoncé, samedi soir, que ses forces « retournaient à leurs bases, pour arrêter l’effusion de sang », à la suite de leur rébellion contre le commandement militaire russe.

Hier,le Kremlin, a annoncé que le chef du groupe Wagner se déplacerait en Biélorussie, et indiqué que « d’autres combattants de la compagnie ne seront pas poursuivis en reconnaissance de leurs services ». Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a également déclaré que l’affaire pénale contre Prigozhin serait abandonnée.

Dans le contexte, il est à noter ce qui a été révélé par le journal américain The Wall Street Journal que les États-Unis reporteront les nouvelles sanctions contre le groupe Wagner, de peur que la décision ne soit comprise comme « partiale envers le groupe russe ».

Source: Médias