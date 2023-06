Quatre membres de la police syrienne ont été tués et un autre grièvement blessé dans une embuscade armée terroriste , ce dimanche, près du rond-point d’Al-Jamal dans la ville d’Al-Muzayrib dans la campagne occidentale de Daraa, selon l’agence d’informations syriennes SANA .

Une source du commandement de la police de Daraa a affirmé à SANA : « L’embuscade terroriste a eu lieu vers 7h30 ce dimanche, alors qu’une patrouille de police était en route de la ville de Daraa vers la ville de Tafas pour sécuriser les centres de surveillance. »

La même source a déclaré : « Les terroristes ont tiré à pleins coups sur la patrouille, causant la mort et des blessures à ses membres, avant de s’enfuir ».

Pour sa part, une source à l’hôpital national de Daraa a déclaré : « L’hôpital a reçu les corps de 4 martyrs de la police qui sont morts immédiatement de leurs blessures, tandis que les soins nécessaires sont prodigués à un membre grièvement blessé ».

Dans un contexte connexe, les forces aériennes syriennes et russes ont pris pour cible des terroristes dans la campagne d’Idlib et de Lattaquié, hier samedi, lors d’une série de raids qui visaient des cibles militaires de Hayaat Tahrir al-Sham et du Parti islamique turc dans la campagne d’Idlib et de Lattaquié.

Vendredi dernier, un citoyen a été tué et plusieurs personnes ont été blessées à la suite d’attaques de la part de groupuscules armées déployées dans la campagne de Lattaquié et d’Idlib.

Il y a quelques jours, l’armée syrienne a annoncé la mort de trois martyrs tués dans un attentat terroriste contre un bus militaire, sur la route Salamiyah-Homs.

Source: Médias