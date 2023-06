Auprès du ministère russe de la Défense, deux otages ukrainiens ont fait part de l’entraînement qu’ils ont reçu en France et en Lituanie avant d’aller au combat. Les deux soldats ont pointé le manque de formation.

En France, dans un village « à quelque 180 km de Paris », les soldats en véhicule étaient partout escortés.

« Donne cela, écarte-toi, c’est ce qu’ils ont dit. Ils ne nous ont pas appris grand-chose là-bas. Il y avait [des cours en] médecine. Une fois, ils ont été autorisés à tirer, mais avec des cartouches à blanc », a-t-il expliqué.

Selon le soldat ukrainien capturé, cet entraînement ressemblait à la prison.

Et d’ajouter que les instructeurs ont constamment expliqué aux Ukrainiens que la Russie est très mauvaise et que tous les Russes devaient être tués.

De plus, en France, de « petites pilules » leur ont été distribuées, sans lesquelles les militaires se sentaient amorphes.

Un autre otage a expliqué avoir suivi un entraînement en Lituanie, où il n’y avait pas de formation pratique, uniquement théorique. Il a fait savoir que les instructeurs leur disaient que « plus nous tuerons de Russes, plus l’Ukraine sera libre ».

Source: Sputnik