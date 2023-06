Les médias israéliens ont rapporté que des centaines de réservistes dans les unités opérationnelles de l’armée de l’air israélienne ont cessé de faire du bénévolat, jusqu’à ce que les modifications judiciaires soient suspendues.

Ils ont écrit entre autre dans leur message : « Notre service a toujours été basé sur le volontariat, car il était clair pour toutes les parties ce que nous devions sacrifier et mettre en œuvre. Aujourd’hui la confiance a été détruite et le contrat a été violé », assurant qu’ils n’avaient pas d’autre choix.

Les médias israéliens ont également révélé qu’environ 150 réservistes de l’unité Shaldag menacent de ne pas se conformer si les amendements judiciaires se poursuivent.

Ce n’est pas la première fois que le volontariat dans la réserve est interrompu.

En mars, les médias israéliens avaient révélé que plus de 100 officiers de réserve du quartier général des opérations de l’armée de l’air israéliennes ont annoncé qu’ils ne rejoindraient pas le service militaire

« Ces officiers occupent des postes centraux dans le quartier général des opérations, qui repose dans une large mesure sur la présence fréquente de réservistes, que ce soit de manière routinière ou en cas d’urgence, et s’appuie sur leur vaste expérience », a rapporté Haaretz.

De plus 700 réservistes de la formation des opérations spéciales avaient précédemment averti, dans une pétition adressée au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, que « l’adoption des amendements judiciaires, unilatéralement, conduira à l’effondrement de la formation de réserve ».

Les désaccords entre Netanyahu et les forces de réserve, certains de ses ministres et les chefs de la police et de l’armée se sont exacerbés, et les manifestations se poursuivent contre les amendements d’une part, et en faveur de ceux-ci d’autre part.

Il y a quelques jours, les manifestations contre le gouvernement de Benjamin Netanyahu et son projet d’amendements judiciaires ont repris, pour la 25e semaine consécutive, à Tel-Aviv. Les médias israéliens ont déclaré que, selon les données de la société « Crowd solutions », 95 000 manifestants ont participé à la manifestation de la rue Kaplan à Tel-Aviv.

Fin mars dernier, Netanyahu a annoncé la suspension du plan d’amendement judiciaire qu’il a lancé, sous le poids des grèves et des manifestations de masse, jusqu’à la session d’été de la Knesset israélienne, qui a débuté le 30 avril et durera 3 mois.

il a précisé qu’il avait reporté son plan jusqu’à un dialogue avec l’opposition, soulignant toutefois qu’il ne l’abandonnerait pas, de sorte que les observateurs ont indiqué que son adhésion à cela alimenterait le mouvement de protestation.

Le plan préconisé par Netanyahu limite les pouvoirs de la Cour suprême, qui est la plus haute instance judiciaire, et donne à la coalition gouvernementale actuellement le contrôle du comité de nomination des juges.

