L’offensive militaire israélienne s’est poursuivie ce mardi 4 juillet pour le second jour dans la ville de Jénine et son camp au nord de la Cisjordanie occupée.

Les estimations de l’institution sécuritaire prévoient son achèvement aujourd’hui, indique Channel 13.

Mais la chaine de télévision israélienne Channel 12 révèle que l’institution militaire n’a pas encore pris de décision.

1000 soldats israéliens contre 300 combattants palestiniens

Des renforts israéliens ont été dépêchés dans la nuit de lundi à mardi .

Plus de 1.000 militaires israéliens participent à cette offensive et plus de 150 véhicules. « 8 unités de l’armée participent à l’opération a Jénine », a indiqué le site d’information israélien Walla.

Des militaires sont déployés dans les maisons des Palestiniens et sur les toits de maisons.

L’armée d’occupation estime qu’il y a plus de 300 combattants armés au cœur de Jénine.

Objectifs de l’armée israélienne

Le porte-parole de l’armée d’occupation israélienne a indiqué que son objectif à Jénine est de localiser les positions des combattants palestiniens, d’exécuter une campagne de perquisitions, d’embuscades et de détruire les ateliers de construction des engins piégés.

Selon la radio militaire israélienne, l’armée s’est fixé un autre objectif : arrêter les membres de deux cellules armées qui avaient réalisé il y a deux semaines deux opérations de tirs de feu au nord de la Cisjordanie occupée, tuant un colon et en blessant d’autres.

Des médias israéliens ont douté de la capacité de mettre fin aux opérations de résistance depuis Jénine.

Evacuation

Dans la nuit de lundi à mardi, quelque 500 familles ont été évacuées. Ceux qui sont restés rapportent que le courant électrique et l’eau sont coupés.

« L’armée d’occupation a déplacé de force 3.000 Palestiniens du camp de Jénine », a précisé le Croissant rouge palestinien.

Le maire de Jénine a accusé l’armée d’occupation de vouloir détruire les maisons des gens après leur évacuation.

L’hôpital Al-Amal de Jénine a essuyé des tirs de feu.



A l’aube, l’aviation israélienne a bombardé plusieurs endroits en poursuivant son incursion terrestre. 20 raids aériens ont été perpétrés depuis le lancement de l’offensive.



L’armée d’occupation a indiqué que ses forces ont perquisitionné deux chambres à partir desquelles les résistants surveillaient et conduisaient des opérations. Une fosse destinée a y déposer les explosifs y a été trouvée.

Le camp de Jénine présente une scène de rues complètement rasées



Résistance des combattants

De leur côté, et en dépit du déséquilibre des forces, les combattants palestiniens ont assuré avoir fait exploser un certain nombre d’engins piégés au passage des véhicules israéliens sur le rond-point Zayed, aux abords du camp, dans la rue Haïfa…



Des véhicules ont été endommagés dont un sur l’axe du cinéma, al-Jabiriyate et l’entrée de Jénine .

Ils ont indiqué avoir abattu un 4eme drone au-dessus de Jénine

Au milieu de la journée, la Brigade de Jénine des Brigades al-Qods a rapporté avoir avorté une tentative d’infiltration sur l’axe du quartier al-Damj en ouvrant le feu sur elle et en la criblant de bombes manuelles.

Dans l’après-midi, elle a rendu compte de tirs de feu sur les militaires et les convois israéliens dans plusieurs endroits : l’axe al-Bayader, al-Damj, derrière l’école de l’agence, …

L’essentiel des combats se déroule dans le quartier al-Damj dans le camp de Jénine

Une vidéo a montré les images de deux soldats israéliens évacués de Jénine en catimini par leurs camarades.



11 martyrs

En fin de journée, le chiffre des martyrs palestiniens tués depuis lndi s’est élevé à 11 avec la mort du jeune adolescent de 17 ans, Abdel Rahman Saabna qui a été blessé mortellement à la tête.

Selon le Croissant rouge palestinien, le chiffre des blessés et de l’ordre de 103.

Quant à celui de ceux qui ont été arrêtés, il s’élève à 120 Palestiniens, d’après le Bureau médiatique des détenus.

Manifestations, affrontements et grève

Grève à al-Khalil

Dans la nuit de lundi à mardi, plusieurs villes et localités palestiniennes de la Cisjordanie occupée ont été le théâtre de manifestations de soutien à Jénine. Dont al-Issawiyat, Qalqilia, Naplouse et Al-Khalil, le camp al-Dahicha à Bethleem.

Des incursions israéliennes ont eu lieu dans les localités Beitunia, le camp Jalazone,Des affrontements violents ont eu lieu dans la ville de Naplouse, à l’entrée de la localité Beita au sud de Naplouse.Des grèves ont été observées ce mardi dans plusieurs villes et localités de la Cisjordanie.

Source: Divers