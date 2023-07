48 heures après son agression contre Jénine, l’armée d’occupation israélienne a annoncé, ce mercredi matin 5 juillet, le retrait officiel de ses troupes, signant la fin de l’agression militaire menée depuis lundi.

Les médias israéliens ont commenté le retrait israélien de Jénine, affirmant que « l’opération militaire israélienne ne conduira pas à un changement stratégique à Jénine ».

Et d’ajouter: « Cette offensive ne dissuadera certainement pas le Jihad islamique et le Hamas, qui poursuivront leurs opérations avec force afin de contrôler la Cisjordanie ».

Le retrait israélien intervient après la mort d’un soldat de l’armée d’occupation. Le sergent de première classe David Yehuda Izhak, originaire de la colonie de Beit El en Cisjordanie occupée, a été tué mardi lors d’un échange de tirs avec des jeunes palestiniens à Jénine, selon un communiqué de l’armée d’occupation.

Après cette annonce, des milliers de Palestiniens qui avaient quitté le camp de Jénine sous la menace des forces d’occupation, sont de nouveau rentrés chez eux.

Les célébrations se sont répandues dans les villes de la Cisjordanie et dans la bande de Gaza pour célébrer le retrait des forces d’occupation israéliennes de la ville de Jénine sous les coups de la résistance palestinienne.

Les factions de la résistance saluent la victoire de Jénine

La Brigade de Jénine s’est félicitée de la victoire face à l’agression israélienne et affirmé que « la résistance palestinienne a écrit dans le camp de Jénine les plus belles épopées…tout en infligeant de lourdes pertes à l’ennemi à tous les niveaux ».

Et d’ajouter: « Face à cette victoire, nous rendons hommage à notre peuple persévérant dans le camp de Jénine et dans toutes les villes qui ont accueilli notre peuple, prouvant qu’il constitue le principal soutien aux combattants de la Résistance ».

La Brigade de Jénine a en outre salué « les familles des martyrs, des blessés et des prisonniers, pour les grands sacrifices qu’ils ont consentis pendant la bataille. »

Le porte-parole militaire des Brigades AlQuds, Abou Hamza, a pour sa part affirmé que « la résistance en Cisjordanie et à Jénine a tenu fort », évoquant sa « performance dans les combats des rues face à l’armée d’occupation qui a mobilisé tous ses moyens de force aérien et sur le terrain ».

« La Résistance n’a pas été et ne sera jamais brisée face à cet ennemi poltron, qui a lancé son agression contre des combattants ayant la détermination et la foi en Dieu et en leur projet de résistance qui se poursuivra avec courage et fermeté », a-t-il assuré.

Toutes les options pour soutenir Jénine étaient sur la table

Le chef du bureau politique du Hamas Ismail Haniyeh

De son côté, le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, « a salué les héros moudjahidines du camp de Jénine », soulignant que Jénine était et restera « le support à la résistance ».

Haniyeh a révélé que « toutes les options pour soutenir Jénine et ses héros étaient sur la table, et que l’opération héroïque de Tel-Aviv, et ce qui se passe dans les différentes régions de la Cisjordanie, n’est rien d’autre qu’une expression que le peuple palestinien appuyait Jénine ».

Et de poursuivre : « le Hamas a envoyé des messages clairs à l’ennemi à travers plusieurs parties, que la résistance sur tous les fronts n’est pas loin de ce qui se passe et que l’ennemi doit arrêter son agression ».

Haniyeh a souligné : « malgré le nombre de martyrs et des blessés suite de l’agression perfide contre le camp de Jénine, la résistance a infligé de lourdes pertes à l’ennemi qui a été vaincu à Jénine ».

Pour leur part, les Brigades Ezzeddine AlQassam, la branche armée du Hamas, ont affirmé que « l’occupation s’est soldée par la déception et la défaite…Les jours prouveront que les dirigeants de l’ennemi ont fait un mauvais calcul. Jénine et le reste des villes de la Cisjordanie deviendront plus solides et constitueront le point de départ à la douleur de l’ennemi » .

L’ennemi n’a pas pu atteindre ses objectifs

Ziad Nakhaleh

Le secrétaire général du Jihad islamique en Palestine, Ziyad al-Nakhaleh, a déclaré que « le peuple palestinien a remporté une grande victoire en vainquant l’agression contre Jénine et son camp ».

Et d’ajouter: « La Brigade de Jénine a enregistré cette grande victoire », notant que « le peuple palestinien, avec son unité et son soutien accordé aux moudjahidines, a prouvé qu’il peut vaincre l’ennemi ».

Un dirigeant du Jihad islamique en Cisjordanie a lui aussi affirmé que: « Nos moudjahidines dans le camp de Jénine ont écrit un nouveau chapitre de confrontation et de fermeté face à l’agression, ouvrant la voie à la défaite et au retrait de l’occupation ».

« L’ennemi n’a pas pu atteindre ses objectifs malgré l’ampleur de l’agression et des destructions qu’il a laissé derrière lui ».

L’armée d’occupation a indiqué que ses forces avaient frappé de nombreuses cibles et arrêté 300 personnes.

12 Palestiniens sont tombés en martyre et près de 100 autres ont été blessés depuis le début de l’offensive israélienne, selon le ministère palestinien de la Santé. D’après le Croissant-Rouge palestinien, 3 000 habitants du camp de Jénine se sont réfugiés dans les régions environnantes, durant l’agression qui a débuté le lundi 3 juillet.