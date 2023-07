Le Hezbollah a publié, ce jeudi 6 juillet, un communiqué, dans lequel il a affirmé que « les forces d’occupation sionistes ont récemment pris des mesures dangereuses dans la partie nord de la localité frontalière de Ghajar, reconnue par les Nations Unies comme faisant partie du territoire libanais ».

« Une clôture barbelée et un mur de ciment ont été érigés par les forces d’occupation autour de toute cette localité, à l’instar de ce qu’elles ont fait à la frontière entre le Liban et la Palestine occupée, séparant ainsi ce village de son environnement naturel historique à l’intérieur du territoire libanais », a-t-il poursuivi.

Et d’ajouter : « Les forces d’occupation ont totalement imposé leur autorité sur les parties libanaises et occupées de la Ghajar et l’ont soumise à son administration, au moment où ils ont ouvert le village aux touristes provenant de l’intérieur de l’entité sioniste ».

Pour le Hezbollah, « ces mesures dangereuses constituent une occupation totale de la partie libanaise de Ghajar, par la force des armes et l’imposition d’un statu-quo. Ce développement majeur est loin d’être une violation routinière à laquelle les forces d’occupation sont habituées à commettre de temps à autre ».

Et le Hezbollah de conclure: « Face à cette évolution dangereuse, nous appelons l’État libanais avec toutes ses institutions, en particulier le gouvernement libanais ; ainsi que le peuple libanais, avec toutes ses forces politiques et civiles, à agir pour empêcher l’imposition de cette occupation, annuler les mesures agressives entreprises, et œuvrer afin de libérer cette partie de notre terre et la restituer à la patrie ».

