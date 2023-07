La Brigade de Jénine des Brigades al-Qods, bras armé du Jihad islamique a diffusé les images vidéo de l’explosion d’un bulldozer israélien et celles des drones israéliens interceptés, pendant la dernière incursion israélienne dans la ville de Jénine et son camp, dans le nord de la Cisjordanie occupée, les lundi et mardi 3 et 4 juillet.

« Des images sur l’explosion par l’Unité de génie d’un engin piégé de type Tarek-1 contre un bulldozer dans le cadre de la bataille héroïque Douleur de Jénine », a indiqué samedi 8 juillet la Brigade sur sa page Telegram.

Lors du premier jour de l’offensive israélienne, lundi, la Brigade avait annoncé l’utilisation de cet engin piégé, pour la première fois.

Et les drones

Ce dimanche, la brigade a diffusé les images des drones israéliens qu’elle a interceptés lors de la contre-offensive de deux jours.

Ils y paraissent intacts. La Brigade n’a pas précisé comment elle les a fait descendre.



Elle avait annoncé en avoir intercepté 5 durant les deux jours de combat au cours desquels 13 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont 5 enfants et 140 autres ont été blessés.

Pour sa part, l’armée d’occupation avait reconnu avoir utilisé 4 drones de type Matrice 300 RTK et révélé l’utilisation pour la première fois des drones kamikazes de type MAOZ.

La proportionnalité remise en question



Samedi, Un représentant européen a critiqué Israël pour son raid meurtrier à Jénine, qui remet en question, selon lui, la « proportionnalité » de l’usage de la force par l’armée israélienne durant l’opération.

Le représentant de l’Union européenne pour les territoires palestiniens, Sven Kuehn von Burgsdorff, s’exprimait à l’occasion de la visite sur place d’une délégation de fonctionnaires des Nations unies et de diplomates de 25 pays.

« Nous sommes préoccupés par le déploiement d’armes et de systèmes d’armes qui remettent en question la proportionnalité de (l’usage de la force par) l’armée pendant l’opération », a-t-il déclaré.

« Usage excessif de la force »

Ses remarques font écho à celles du chef de l’ONU, Antonio Guterres, qui a déclaré jeudi que les forces israéliennes avaient fait un usage excessif de la force lors de l’opération de 48 heures, la plus importante qu’elles ont menée dans le territoire palestinien depuis des années.

« Ce cycle de violence doit cesser, il ne peut plus durer. S’il n’y a pas de solution politique au conflit, nous serons encore là dans une semaine, dans un mois, dans un an, sans que rien n’ait changé », a ajouté le diplomate européen.

Plus de 100 maisons ont été endommagées et un certain nombre d’écoles ont également été légèrement endommagées. Le camp de réfugiés est l’un des plus pauvres et des plus densément peuplés de Cisjordanie, avec quelque 18.000 personnes vivant sur seulement 0,43 km³.

